Megtört a jég – Irán nagy bejelentést tett: a fél világ fellélegezhet?

Irán nem tárgyalt az Egyesült Államokkal, viszont készen áll felvenni velük a kapcsolatot „baráti országok” segítségével, hogy lezárják a „rájuk erőszakolt” háborút – idézi Irán pakisztáni nagykövetét a Sky News.

Reza Amiri Moghadam a többi iráni vezetőhöz hasonlóan tagadja, hogy Irán és az Egyesült Államok tárgyalt volna eddig bármiről, viszont talán az első olyan vezető, aki lényegében kimondta:

Irán kész tárgyalni a háború lezárásáról.

Azt mondta:

a baráti országok azon dolgoznak, hogy megteremtsék az alapján a dialógusnak Teherán és Washington közt, reméljük, hogy ez ahhoz fog vezetni, hogy le tudjuk zárni ezt a ránk erőszakolt háborút.”

Több amerikai, izraeli és közel-keleti lap is arról írt a napokban: Pakisztán segít közvetíteni Irán és az USA közt, pár órája elküldték Teheránnak az USA 15 pontos béketervét is. Iszlámábád jelenleg azon dolgozik, hogy egy személyes találkozót is összehozzon a háborúzó országok vezetői közt.

