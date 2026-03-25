Mindent megmozgatnak a tárgyalások érdekében, de tovább üvöltenek a fegyverek, nem csitul az iráni háború - Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború eseményeivel

Az iráni parlamenti házelnök - akivel Amerika állítólag tárgyal, de az érintett maga ezt tagadja - X-oldalán tett közzé új üzenetet:

Közelről ellenőrizzük az amerikai mozgást a régióban, főleg a csapatmozgásokat. Amit a tábornokok eltörétek, a katonák nem tudnak megjavítani; helyette Netanjahu tévképzeteinek áldozatai lesznek. Ne tegyétek próbára az elköteleződésünket afelé, hogy megvédjük a földünket.