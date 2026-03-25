Mindent megmozgatnak a tárgyalások érdekében, de tovább üvöltenek a fegyverek, nem csitul az iráni háború - Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború eseményeivel
Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Közben iráni és amerikai oldalról is megjelentek konkrét tervek arra vonatkozóan, hogy képzelik el a felek a háború lezárását, illetve sorra ajánlják fel semleges országok segítségüket a háború lezárását elérni hivatott tárgyalások közvetítésében. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.
Hezbollah: semmiképp nem szabad tárgyalni Izraellel

Naim Kasszem, a Hezbollah fővezére kritizálta a libanoni kormányt, amiért tárgyalni akarnak Izraellel és megtiltották a fegyveres szervezetnek a katonai aktivitást.

Kasszem egységre és az Izraellel szembeni ellenállásra szólította fel Libanon lakosságát, a háború "korlotázások nélküli" folytatását ígérte.

(Al-Dzsazíra)

Üzent a világnak Mohamed Galibáf

Az iráni parlamenti házelnök - akivel Amerika állítólag tárgyal, de az érintett maga ezt tagadja - X-oldalán tett közzé új üzenetet:

Közelről ellenőrizzük az amerikai mozgást a régióban, főleg a csapatmozgásokat. Amit a tábornokok eltörétek, a katonák nem tudnak megjavítani; helyette Netanjahu tévképzeteinek áldozatai lesznek. Ne tegyétek próbára az elköteleződésünket afelé, hogy megvédjük a földünket.

Irak behívta az ügyvivő amerikai nagykövetet

Szabah Al-Numan külügyminiszter behívta a bagdadi amerikai ügyvivőt: magyarázatot követelt tőle, miért bombáztak le egy Anbar tartományban egy iraki katonai kórházat az amerikai légierő gépei.

A támadásban hét iraki katona halt meg.

(CNN)

Ellenzéki aktivistákra nyitottak tüzet az iráni rendőrök

Az esetről az Iran International számol be: Teheránban volt egy nagyobb kormánypárti demonstráció, melyet ellenzéki aktivisták zavartak meg, akik otthonukból államellenes szlogeneket kiabáltak be, ahogy a menet elhaladt az ablakaik alatt.

A rendezvényt biztosító rendőrök automata fegyverekkel egyszerűen lőni kezdtek az épületekre.

Átment egy thaiföldi hajó a Hormuzi-szoroson

A thai kormány elismerte: a hajót átengedte az iráni hadsereg Hormuzon, miután Bangkok Teheránnal egyeztetett.

A sajtóban arról pletykálnak: Irán több millió dolláros "vámért" cserébe engedi át a tankereket a szoroson - erről a thai kormány nem beszélt.

Bejelentette a Pentagon: háborús készültségre áll át Amerika - Felpörögnek a gyárak, van, amiből négyszeres termelésre állnak

A Pentagon szerdán bejelentette, hogy keretmegállapodásokat kötött a BAE Systems, a Lockheed Martin és a Honeywell vállalatokkal. A szerződések célja a védelmi rendszerek és lőszerek gyártásának felfuttatása, egész pontosan azt nyilatkozták, hogy "háborús készültségre" állnak át.

Hamász-tagokat bombázott le Izrael

Az izraeli hadsereg bejelentette: az éjjel a Hamász elit Nukba erőinek tagjait bombázta Gázában, miközben gyakorlatot hajtottak végre.

Izrael nyilatkozata szerint a fegyveresek "fenyegetést jelentettek" Izrael államra nézve.

A Hamász és Izrael közt hivatalosan tűzszünet van érvényben.

(Times of Israel nyomán)

Razziáznak az iráni hatóságok

Az iráni hatóságok az elmúlt napok során legalább 40 embert vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy "összeköttetésben álltak az ellenséggel."

A razzia nagy része Teheránban zajlott.

(Iran International)

Ismét levegőben az A-10-esek

Az Egyesült Államok régi csatarepülőgépei az iráni haditengerészet eszközeit támadják a Perzsa-öbölben - jelentette be az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) X-oldalán.

Néhány fotót is mellékeltek a gépekről.

Kiderült: tényleg elkezdett tárgyalni Amerika és Irán - Szép csendben mindent beismert Teherán

Egy vezető iráni tisztviselő megerősítette a Reutersnek: Pakisztán közvetítette az Egyesült Államok békejavaslatát Irán felé, hamarosan béketárgyalások kezdődhetnek, és akár Pakisztán, akár Törökország helyszínt adhat a tárgyalásoknak. Közben Teherán nyilvánosan továbbra is azt kommunikálja, hogy nincs semmilyen egyeztetés.

Tel-Avivot lőtte Irán

Több rakétát is kilőtt ma délelőtt Tel-Aviv városára az iráni haderő: veszteségekről nem jött hír.

(Times of Israel)

Atomkatasztrófa réme fenyeget - A legrosszabb forgatókönyv jöhet, azonnal megindult az evakuáció

Találat érte az iráni Busehr atomerőművet, ezért a Roszatom megkezdte munkatársai evakuálását. Az orosz állami atomenergetikai vállalat szerint a helyzet a legrosszabb forgatókönyv szerint alakul, írja a Reuters.

Megtört a jég – Irán nagy bejelentést tett: a fél világ fellélegezhet?

Irán nem tárgyalt az Egyesült Államokkal, viszont készen áll felvenni velük a kapcsolatot „baráti országok” segítségével, hogy lezárják a „rájuk erőszakolt” háborút – idézi Irán pakisztáni nagykövetét a Sky News.

Figyelmeztetnek a szakértők: még a 2022-es válságnál is súlyosabb a helyzet – Jöhetnek az ellátási zavarok

Az iráni háború miatt a Hormuzi-szorosban kialakult tengeri blokád drámai hatással van a globális műtrágyaellátásra. A karbamid ára közel megduplázódott, ráadásul szakértők szerint a helyzet súlyosabb következményekkel járhat, mint az orosz–ukrán háború mezőgazdasági hatásai - számolt be a Cnbc. A fejlődő országok, különösen a kelet-afrikai államok és India a leginkább kitettek az ellátási zavaroknak.

Itt az újabb jel: szárazföldi inváziót fontolgathat Trump, nem akárkiket vezényelt a Közel-Keletre

Az Egyesült Államok a Közel-Keletre vezényelte a 82. légideszant-hadosztály vezetési törzsét. Ez a lépés egy Irán elleni gyors szárazföldi művelet előkészítésére utalhat, és jelentős eszkalációt jelez a térségben - jelentette az Army Recognition.

Irán ismét rakétákat lőtt ki Izraelre

Ma délelőtt Irán újabb rakétatámadást indított Izrael ellen: a célpont a zsidó állam északi része, a térségben légvédelmi riasztás van érvényben.

(Times of Israel)

Fura kis páncélosok jelentek meg Cipruson - Komoly fejtörést fognak okozni az iráni drónoknak

A brit haderő Stormer HVM légvédelmi harcjárműveket telepített Ciprusra. A döntés azután született, hogy a brit csapatok egyetlen bevetés során 14 kamikaze drónt semmisítettek meg, ami eddig a legmagasabb számú sikeres elfogásuk a térségben - tudósított az Army Recognition.

Alig két heti gáztartalék maradt: Tajvan olyan energiaválság felé sodródik, amivel az egész világot magával ránthatja

Az Oxford Economics brit elemzőközpont új jelentése szerint az Egyesült Államok és Irán közötti háború elhúzódása súlyos energiaellátási zavarokat okozhat Tajvanon. Ez hosszabb távon a félvezetőgyártás visszaesésével fenyeget. A szigetország cseppfolyósított földgázon (LNG) alapuló villamosenergia-rendszere rendkívül sérülékeny, a konfliktus pedig a globális LNG-kínálat mintegy ötödét vonta ki a piacról - számolt be a The Asia Business Daily.

Hatalmas a mozgolódás: több száz célt tud egyszerre célba venni a rohamtempóban útnak indított brit hadihajó

A brit Királyi Haditengerészet március 24-én jelentette be, hogy a HMS Dragon romboló megérkezett a Földközi-tenger keleti medencéjébe. A hadihajó itt a szövetséges erők oldalán integrálódik Ciprus védelmébe - írta meg az Army Recognition.

Árulkodó fotók buktatták le a légierőt: kiderült, milyen fegyverekkel indulnak az amerikaiak az iráni bunkerek ellen

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) március 24-én tett közzé egy felvételt, amelyen egy B-52H Stratofortress bombázó látható légi utántöltés közben. A gép szárnyai alatt feltehetően az AGM-158 JASSM családba tartozó cirkálórakéták függnek. A bombázó az Irán elleni Epic Fury hadművelet március 20-i bevetésén vett részt - tudósított az Army Recognition.

Iráni béketerv: kiszivárgott Trump 15 pontos tervezete – Így zárulhat le az iráni háború

Az izraeli 12-es csatorna kiszivárogtatta azt a 15 pontos béketervet, melyet az Egyesült Államok Iránnak továbbított a napokban.

Irakot bombázta az izraeli légierő

Az izraeli légierő csapást mért az iraki Hasd es-Sabi (PMF) milícia egyik nyugati támaszpontjára, miután tegnap a létesítményből légvédelmi rakétákat lőttek ki az IDF egyik vadászgépére.

A Hasd es-Sabi egy több százezer tagot számláló decentralizált szervezet, melyet az Iszlám Állam ellen hoztak létre Irakban, Irán támogatásával.

(Times of Israel nyomán)

Kimondta a német elnök a háborúról, amit sokan nem akartak hallani – Azonnal megérkezett a kemény bírálat

Teherán üdvözölte, hogy Frank-Walter Steinmeier német köztársasági elnök a nemzetközi jogba ütközőnek ítélte az Irán elleni háborút – írja a Der Spiegel.

Támadás Camp Victory ellen

Egy iraki síita milícia dróntámadást hajtott végre a bagdadi amerikai Camp Victory ellen - egy UH-60 Black Hawk helikoptert vettek célba. A drón áthatolt a támaszpont védelmén és közel jutott a helikopterhez, de nem látszik a felvételen, az incidens milyen károkat okozott.

Váratlan bejelentést tett Irán - Itt a nagy fordulat a Hormuzi-szorosnál!

Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez (IMO) intézett levelében részletesebben is kifejtette álláspontját a Hormuzi-szoros hajóforgalmáról. Az ország tájékoztatása szerint a külföldi hajók áthaladhatnak a szoroson, amennyiben nem támogatnak semmilyen Irán elleni agressziót, és maradéktalanul betartják Teherán biztonsági előírásait - írja a Bloomberg.

Továbbra is masszív támadás alatt Irán

Teherán, Iszfahán, Farsz és Kuzesztán tartományokat támadta ma reggel az izraeli és amerikai légierő - a pontos célpontokról, sérültekről egyelőre nem jött hír.

(Iran International)

Bahreint, Szaúd-Arábiát és Kuvaitot támadta Irán

Nincs jele annak, hogy érdemben enyhülne a háború a Közel-Keleten, Irán az elmúlt órákban ismét a szunnita olajmonarchiákat támadta.

  • Szaúd-Arábia légvédeleme nyolc drón lelövését jelentette.
  • Kuvaitban felrobbant a főváros reptere mellett egy olajtartály.
  • Bahreinben jelenleg is légvédelmi riadó van.

(Sky News)

Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára

100 dollár alá esett a Brent hordónkénti jegyzése, az iráni konfliktus potenciális enyhülésére reagálnak a befektetők.

Izraelben már több mint 5000 ember sérült meg a háború során

Izraelben eddig több mint 5000 ember szorult kórházi ellátásra a háborús cselekmények miatt - közölte a Times of Israel.

Hangsúlyozzák: nem mind közvetlenül a rakétatámadások miatt sérültek meg, sokan közülük például az óvóhelyre való menekülés közben szenvedtek sérüléseket.

Irán szabályosan retteg a tárgyalásoktól: cseltől tartanak, miután többször átverték őket - Amerika igazi nagyágyút mozgósítana

Irán komolyan aggódik amiatt, hogy az Egyesült Államok átveri őket, közvetítő országokon keresztül meg is üzenték aggályaikat a Fehér Háznak - tudta meg az Axios bennfentes forrásokból.

Újabb fordulat az iráni háborúban - Mi vár a tőzsdékre?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Egyrészt ott van az, hogy tegnapi értesülések szerint Izrael esélytelennek látja a megállapodás lehetőségét - ráadásul Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek azt mérlegelik, hogy beszálljanak-e a háborúba; ám a másik oldalon érkezett egy hír tegnap este, miszerint az Egyesült Államok és több regionális közvetítő állam azon dolgozik, hogy akár már csütörtökön magas szintű béketárgyalásokat tartsanak Iránnal. Nagy tehát a bizonytalanság, ebben a környezetben igyekeznek reagálni a tőzsdék, ma reggel az ázsiai piacokon emelkedést láthattunk, az előzetes adatok alapján Európában is pozitív felütéssel indulhat a nap. Ami a ma érkező adatokat illeti, délelőtt Christine Lagarde EKB elnök beszédére, valamint a német IFO gazdasági hangulatindexre lesz majd érdemes figyelni.

A Hezbollah egy izraeli vadászgép "elfogását" jelentette be

A libanoni iszlamista szervezet azt állítja: "elfogtak" egy izraeli vadászgépet Észak-Libanonban.

A milícia szerint ez azt jelenti, hogy a gépet légvédelmi rakétákkal célozták be, amely miatt az IDF pilótája megszakította küldetését és visszatért Izraelbe.

(Al-Dzsazíra)

Irán: Amerika saját magával tárgyal

Továbbra is azt kommunikálja Irán, hogy nincs semmilyen tárgyalás Washington és Teherán közt.

Már olyan szintű belviszály van, hogy magatokkal tárgyaltok? Olyan emberek, mint mi, soha nem jöttünk ki jól az olyan emberekkel, mint ti

- kommentálta a tárgyalásokat Ebrahim Zulfikári, az iráni katonai vezérkar szóvivője.

(Times of Israel)

Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?

Irán hivatalosan továbbra is tagadja, hogy  tárgyalnak, tárgyalni készülnek az Egyesült Államokkal: Eszmail Baghei külügyi szóvivő az India Todaynek nyilatkozva azt mondta: Washingtonban egyszerűen lehetetlen megbízni azok után, amit tettek.

Ma is folytatódnak a harcok

A béketárgyalásokról érkező hírek ellenére ma is folytatódnak a harcok a Közel-Keleten.

  • Reggel Irán Izrael középső részét rakétázta, a támadást a légvédelem elhárította.
  • A Hezbollah 30 rakétát lőtt ki Libanonból Izrael északi részére.
  • Az izraeli légierő intenzív csapást hajtott végre Dél-Libanonban, legalább 9 ember meghalt.
  • Az amerikai és izraeli légierő közben Teherán térségét bombázza.
Béketárgyalások: állítólag brutális feltételekkel állt elő Irán – Ebből így nagyon nehezen lesz megállapodás

Irán nagyon kemény feltételekkel állt elő a háborús cselekmények beszüntetéséért cserébe, az amerikai tárgyalói delegáció szerint teljesen irreálisak Teherán követelései – írta meg bennfentes források alapján a Wall Street Journal.

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

