Olyan gyorsan apadnak az amerikai haderő fegyverkészletei, hogy már korlátozásokat adtak parancsba
Olyan gyorsan apadnak az amerikai haderő fegyverkészletei, hogy már korlátozásokat adtak parancsba

Egyre kritikusabb mértékben apad az Egyesült Államok fegyverarzenálja: a Tomahawk cirkálórakéták ötödét kilőhették már az elmúlt hetekben. Az egyre inkább eszkalálódó iráni háború miatt más fontos fegyverrendszereknél is korlátozásokat kellett bevezetnie az amerikai hadseregnek, valamint kötelezték a gyártás felpörgetését. A muníció hiánya egyre súlyosabb mértékben korlátozza az USA csapásmérő képességeit.

Az iráni háború három hete alatt az amerikai hadsereg jelentős mennyiségű fegyvert és lőszert használt fel, ami már érdemben befolyásolja a hadműveleti lehetőségeit. A Handelsblatt elemzése szerint

az első hét önmagában 11,3 milliárd dollárba került az Egyesült Államoknak, miközben az amerikai fegyveres erők teljes éves lőszerköltségvetése 25 milliárd dollár.

A Pentagon ezért már ennek a dupláját kéri, miközben a kérdés nemcsak az, hogy elég-e a készlet az iráni műveletekhez, hanem az is, marad-e elég tartalék más elrettentési feladatokra, például Kínával szemben az indo-csendes-óceáni térségben.

Az amerikai csapásmérő képességeket különösen gyengíti, hogy a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó javítás miatt kiesett a hadműveletekből Kréta közelében. A hajó kivonása körülbelül 70 repülőgép, köztük F–35-ösök és elektronikai harcra alkalmas F–18 Growler gépek ideiglenes elvesztését jelenti a térségben.

Mindent megmozgatnak a tárgyalások érdekében, de tovább üvöltenek a fegyverek, nem csitul az iráni háború - Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború eseményeivel

Donald Trump nem sokára találkozik Hszi Csin-pinggel, amivel kijelölhette, mikor ér véget az iráni háború

Új erőre kaphatnak a béketárgyalások, mégis mindenre drónok zuhannak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A helyzetet súlyosbítja, hogy a következő hónapokban a USS Harry Truman és a USS John C. Stennis is nagyjavításra szorulhat, miközben a többi amerikai hordozóra a csendes-óceáni térségben van szükség.

A rakétakészletek fogyása szintén kézzelfogható probléma, ami már kezd látványossá válni: a Tomahawk manőverező robotrepülőgépekből 2025 közepén még nagyjából 4000 darab lehetett készleten, de a Handelsblatt cikke szerint tavaly a húszik és Irán elleni csapásokban

már sokat elhasználtak, február vége óta pedig akár 800 darabot is kilőhettek, ami a készlet ötöde.

Ez különösen annak fényében jelentős, hogy az éves gyártási kapacitás csak 50–60 darab. Emiatt az amerikai hadsereg egyre inkább precíziós, repülőgépről ledobott bombákkal hajtja végre a támadásokat, amelyek olcsóbbak és nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre.

A hadműveletek egyre nagyobb részét távolsági bombázók viszik, részben a hordozókapacitás kiesése, részben a Tomahawkok szűkössége miatt. A B–1-es és B–52-es gépeket Nagy-Britanniába telepítették át, ahonnan a korlátozott átrepülési engedélyek miatt hosszabb mediterrán útvonalakon, légi utántöltéssel képesek csak elérni a célpontokat. Ezek a bombázók főként JASSM típusú, nagyjából 350 kilométer hatótávolságú rakétákat használnak, miközben az iráni légvédelem jelentős részének kiiktatása miatt a bevetésük kockázata csökkent.

A legsúlyosabb, tartós problémát a Patriot légvédelmi elfogórakéták hiánya jelentheti, ami az ukrajnai háborút is érintheti.

A háború első napjaiban az Öböl-államok akár 800 Patriot-rakétát is elhasználhattak, miközben a legdrágább PAC–3-as változat darabára elérheti a 9 millió dollárt. A globális kereslet jelenleg ötszörösen haladja meg a gyártási kapacitást, amely az Egyesült Államokban legutóbb évi 600 rakéta körül volt. Emiatt Washington már arról döntött, hogy a PAC–3 rakéták gyártását megháromszorozza, a THAAD elfogórakétákét pedig megnégyszerezi, miközben az első amerikaiakon kívüli gyártás még az év végén elindulhat a bajorországi Schrobenhausenben.

Bejelentette a Pentagon: háborús készültségre áll át Amerika - Felpörögnek a gyárak, van, amiből négyszeres termelésre állnak

Kongatják a vészharangot az energetikai csúcsvezetők, szép lassan Európába is begyűrűzhet az iráni háború hatása

Megszólaltak az amerikai olajcégek: behúzzák a féket amiatt, ami a háború óta a piacon zajlik

Címlapkép forrása: NATO

