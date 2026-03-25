Olyan gyorsan apadnak az amerikai haderő fegyverkészletei, hogy már korlátozásokat adtak parancsba

Egyre kritikusabb mértékben apad az Egyesült Államok fegyverarzenálja: a Tomahawk cirkálórakéták ötödét kilőhették már az elmúlt hetekben. Az egyre inkább eszkalálódó iráni háború miatt más fontos fegyverrendszereknél is korlátozásokat kellett bevezetnie az amerikai hadseregnek, valamint kötelezték a gyártás felpörgetését. A muníció hiánya egyre súlyosabb mértékben korlátozza az USA csapásmérő képességeit.

Az iráni háború három hete alatt az amerikai hadsereg jelentős mennyiségű fegyvert és lőszert használt fel, ami már érdemben befolyásolja a hadműveleti lehetőségeit. A Handelsblatt elemzése szerint

az első hét önmagában 11,3 milliárd dollárba került az Egyesült Államoknak, miközben az amerikai fegyveres erők teljes éves lőszerköltségvetése 25 milliárd dollár.

A Pentagon ezért már ennek a dupláját kéri, miközben a kérdés nemcsak az, hogy elég-e a készlet az iráni műveletekhez, hanem az is, marad-e elég tartalék más elrettentési feladatokra, például Kínával szemben az indo-csendes-óceáni térségben.

Az amerikai csapásmérő képességeket különösen gyengíti, hogy a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó javítás miatt kiesett a hadműveletekből Kréta közelében. A hajó kivonása körülbelül 70 repülőgép, köztük F–35-ösök és elektronikai harcra alkalmas F–18 Growler gépek ideiglenes elvesztését jelenti a térségben.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a következő hónapokban a USS Harry Truman és a USS John C. Stennis is nagyjavításra szorulhat, miközben a többi amerikai hordozóra a csendes-óceáni térségben van szükség.

A rakétakészletek fogyása szintén kézzelfogható probléma, ami már kezd látványossá válni: a Tomahawk manőverező robotrepülőgépekből 2025 közepén még nagyjából 4000 darab lehetett készleten, de a Handelsblatt cikke szerint tavaly a húszik és Irán elleni csapásokban

már sokat elhasználtak, február vége óta pedig akár 800 darabot is kilőhettek, ami a készlet ötöde.

Ez különösen annak fényében jelentős, hogy az éves gyártási kapacitás csak 50–60 darab. Emiatt az amerikai hadsereg egyre inkább precíziós, repülőgépről ledobott bombákkal hajtja végre a támadásokat, amelyek olcsóbbak és nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre.

A hadműveletek egyre nagyobb részét távolsági bombázók viszik, részben a hordozókapacitás kiesése, részben a Tomahawkok szűkössége miatt. A B–1-es és B–52-es gépeket Nagy-Britanniába telepítették át, ahonnan a korlátozott átrepülési engedélyek miatt hosszabb mediterrán útvonalakon, légi utántöltéssel képesek csak elérni a célpontokat. Ezek a bombázók főként JASSM típusú, nagyjából 350 kilométer hatótávolságú rakétákat használnak, miközben az iráni légvédelem jelentős részének kiiktatása miatt a bevetésük kockázata csökkent.

A legsúlyosabb, tartós problémát a Patriot légvédelmi elfogórakéták hiánya jelentheti, ami az ukrajnai háborút is érintheti.

A háború első napjaiban az Öböl-államok akár 800 Patriot-rakétát is elhasználhattak, miközben a legdrágább PAC–3-as változat darabára elérheti a 9 millió dollárt. A globális kereslet jelenleg ötszörösen haladja meg a gyártási kapacitást, amely az Egyesült Államokban legutóbb évi 600 rakéta körül volt. Emiatt Washington már arról döntött, hogy a PAC–3 rakéták gyártását megháromszorozza, a THAAD elfogórakétákét pedig megnégyszerezi, miközben az első amerikaiakon kívüli gyártás még az év végén elindulhat a bajorországi Schrobenhausenben.

