Olyan gyorsan apadnak az amerikai haderő fegyverkészletei, hogy már korlátozásokat adtak parancsba

Az iráni háború három hete alatt az amerikai hadsereg jelentős mennyiségű fegyvert és lőszert használt fel, ami már érdemben befolyásolja a hadműveleti lehetőségeit. A Handelsblatt elemzése szerint
az első hét önmagában 11,3 milliárd dollárba került az Egyesült Államoknak, miközben az amerikai fegyveres erők teljes éves lőszerköltségvetése 25 milliárd dollár.
A Pentagon ezért már ennek a dupláját kéri, miközben a kérdés nemcsak az, hogy elég-e a készlet az iráni műveletekhez, hanem az is, marad-e elég tartalék más elrettentési feladatokra, például Kínával szemben az indo-csendes-óceáni térségben.
Az amerikai csapásmérő képességeket különösen gyengíti, hogy a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó javítás miatt kiesett a hadműveletekből Kréta közelében. A hajó kivonása körülbelül 70 repülőgép, köztük F–35-ösök és elektronikai harcra alkalmas F–18 Growler gépek ideiglenes elvesztését jelenti a térségben.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a következő hónapokban a USS Harry Truman és a USS John C. Stennis is nagyjavításra szorulhat, miközben a többi amerikai hordozóra a csendes-óceáni térségben van szükség.
A rakétakészletek fogyása szintén kézzelfogható probléma, ami már kezd látványossá válni: a Tomahawk manőverező robotrepülőgépekből 2025 közepén még nagyjából 4000 darab lehetett készleten, de a Handelsblatt cikke szerint tavaly a húszik és Irán elleni csapásokban
már sokat elhasználtak, február vége óta pedig akár 800 darabot is kilőhettek, ami a készlet ötöde.
Ez különösen annak fényében jelentős, hogy az éves gyártási kapacitás csak 50–60 darab. Emiatt az amerikai hadsereg egyre inkább precíziós, repülőgépről ledobott bombákkal hajtja végre a támadásokat, amelyek olcsóbbak és nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre.
A hadműveletek egyre nagyobb részét távolsági bombázók viszik, részben a hordozókapacitás kiesése, részben a Tomahawkok szűkössége miatt. A B–1-es és B–52-es gépeket Nagy-Britanniába telepítették át, ahonnan a korlátozott átrepülési engedélyek miatt hosszabb mediterrán útvonalakon, légi utántöltéssel képesek csak elérni a célpontokat. Ezek a bombázók főként JASSM típusú, nagyjából 350 kilométer hatótávolságú rakétákat használnak, miközben az iráni légvédelem jelentős részének kiiktatása miatt a bevetésük kockázata csökkent.
A legsúlyosabb, tartós problémát a Patriot légvédelmi elfogórakéták hiánya jelentheti, ami az ukrajnai háborút is érintheti.
A háború első napjaiban az Öböl-államok akár 800 Patriot-rakétát is elhasználhattak, miközben a legdrágább PAC–3-as változat darabára elérheti a 9 millió dollárt. A globális kereslet jelenleg ötszörösen haladja meg a gyártási kapacitást, amely az Egyesült Államokban legutóbb évi 600 rakéta körül volt. Emiatt Washington már arról döntött, hogy a PAC–3 rakéták gyártását megháromszorozza, a THAAD elfogórakétákét pedig megnégyszerezi, miközben az első amerikaiakon kívüli gyártás még az év végén elindulhat a bajorországi Schrobenhausenben.
Címlapkép forrása: NATO
