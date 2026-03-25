Oroszország nevet a végén: évek óta nem látott támogatáshoz jut az orosz harci gépezet

Az orosz kőolajkeverékek árának megugrása és a szállítási volumen egyidejű növekedése nyomán

az ország olajexportjából származó bevételek a 2022-es ukrajnai invázió óta nem látott szintre ugrottak.

Ráadásul a kivitel heti bruttó értéke is jelentősen nőtt: a március 22-ig tartó négy hétben ez az összeg elérte az 1,71 milliárd dollárt, ami 2024 júniusa óta a legmagasabb szint. Szigorúan heti bontást nézve a március 22-én zárult hét napban az export értéke átlagosan 2,46 milliárd dollárt tett ki. Ez 390 millió dolláros emelkedést jelent az előző héthez képest. A Bloomberg hajókövetési adatai szerint Oroszország tengeri olajexportja ugyanebben a négyhetes időszakban elérte a napi 3,6 millió hordót.

Moszkva exportbevételei januárban még csökkenő pályán mozogtak a zuhanó világpiaci árak miatt. A fordulat akkor következett be, amikor az Egyesült Államok és Izrael megindította az Irán elleni katonai műveleteket. Összességében

a konfliktus három hét alatt megduplázta az orosz olajexport napi értékét, amely a januári átlagos 135 millió dollárról 270 millió dollárra ugrott.

Az áremelkedéshez az is hozzájárult, hogy Washington meghosszabbította és kiterjesztette a korábban biztosított mentességet, ami lehetővé teszi az indiai finomítók számára a március 12. előtt berakodott orosz nyersolaj megvásárlását. A lépés érezhetően fellendítette az indiai szállításokat. Március első 22 napjában napi 1,14 millió hordóra nőtt az Indiába érkező orosz olaj mennyisége, szemben a februári 1,09 milliós átlaggal. A kereslet olyan mértékben ugrott meg, hogy az orosz Urals kőolajkeverék ára a dél-ázsiai átadási pontokon már a Dated Brent jegyzésárát is meghaladta.

A konkrét árfolyamadatok is szemléletesek. A balti kikötőkből szállított Urals ára mintegy 10 dollárral, hordónként 61,93 dollárra nőtt, míg a fekete-tengeri rakományoké 60,22 dollárra emelkedett. A csendes-óceáni ESPO kőolajkeverék ára 10,50 dolláros drágulással átlagosan 74,88 dollárt ért el hordónként. Az indiai átadási ár eközben 12,70 dolláros ugrással 82,91 dollárra nőtt az Argus Media adatai szerint.

A helyzet tartósságát illetően maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is elismerte, hogy

a bevételi többlet csupán átmeneti jellegű.

Emellett az is kérdéses, meddig tarthatók fenn a jelenlegi szállítási szintek. Nemrégiben ugyanis ukrán dróntámadás érte a kulcsfontosságú balti-tengeri Primorszk kikötőjét, ami a közeljövőben érezhetően csökkentheti az onnan induló olajszállítást.

