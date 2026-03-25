Reagált Donald Trump békejavaslatára az iszlamista rezsim – Finoman szólva sem lelkes Irán
Reagált Donald Trump békejavaslatára az iszlamista rezsim – Finoman szólva sem lelkes Irán

Irán "szélsőségesen maximalista és elfogadhatatlan" jelzőkkel illette az Egyesült Államok 15 pontos javaslatát a közel-keleti háború lezárására - közölte az Al-Dzsazírával egy magas rangú diplomáciai forrás.

A forrás megerősítette, hogy Teherán megkapta az amerikai tervezetet. Elmondása szerint egyes sajtóhírek nem tükrözik hűen a javaslat valódi lényegét.

Még papíron sem valami szép

- fogalmazott, hozzátéve, hogy a tervet megtévesztő és félrevezető módon tálalták.

A diplomáciai forrás azt is hangsúlyozta, hogy Irán pontosan tudja, mit akar, és mit utasít el határozottan. Ezzel szemben a másik fél szerinte folyamatosan változtatja a követeléseit.

A forrás közlése szerint február 28. óta nem zajlottak közvetett tárgyalások az Egyesült Államokkal, de üzenetváltás több közvetítőn keresztül is folyt.

Egy magas rangú iráni tisztviselő a Reuters hírügynökséggel azt közölte, hogy

Irán első benyomása nem volt "pozitív" az amerikai tervezetről,

amelyet Teherán még mindig vizsgál. A tisztviselő szerint az első reakciót továbbították Pakisztánnak, hogy közvetítse Washingtonnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

