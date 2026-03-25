Reagált Donald Trump békejavaslatára az iszlamista rezsim – Finoman szólva sem lelkes Irán

A forrás megerősítette, hogy Teherán megkapta az amerikai tervezetet. Elmondása szerint egyes sajtóhírek nem tükrözik hűen a javaslat valódi lényegét.
Még papíron sem valami szép
- fogalmazott, hozzátéve, hogy a tervet megtévesztő és félrevezető módon tálalták.
A diplomáciai forrás azt is hangsúlyozta, hogy Irán pontosan tudja, mit akar, és mit utasít el határozottan. Ezzel szemben a másik fél szerinte folyamatosan változtatja a követeléseit.
A forrás közlése szerint február 28. óta nem zajlottak közvetett tárgyalások az Egyesült Államokkal, de üzenetváltás több közvetítőn keresztül is folyt.
Egy magas rangú iráni tisztviselő a Reuters hírügynökséggel azt közölte, hogy
Irán első benyomása nem volt "pozitív" az amerikai tervezetről,
amelyet Teherán még mindig vizsgál. A tisztviselő szerint az első reakciót továbbították Pakisztánnak, hogy közvetítse Washingtonnak.
