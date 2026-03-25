Rég nem látott bajban Friedrich Merz koalíciós partnerei – Most kell egy merészet lépniük volt kancellárjuk szerint

Márciusban két nyugati német tartományban is választásokat tartottak. A Friedrich Merz-féle kormánykoalíció kisebbik ereje, a szociáldemokrata SPD mindkettőn nagyon rosszul szerepelt: Baden-Württembergben 5,5 százalékos eredménnyel éppen csak bejutottak a tartományi parlamentbe, míg Rajna–vidék–Pfalz vezetését 35 év után veszítették el, kikapva országos koalíciós partnerüktől, a CDU-tól.
Gerhard Schröder, aki 1998 és 2005 között volt szociáldemokrata színekben Németország kancellárja, 1999 és 2004 között pedig az SPD elnöke, szerdán a baloldali Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozva azt mondta, a pártnak „új politikai programmal” kellene fellépnie, ami azonban csak akkor működhet, hogy az SPD „valódi elszántsággal és bátorsággal” fog ehhez.
Schröder szerint régen a szociáldemokrácia a társadalmi haladás motorja volt, és sokkal bátrabban is cselekedett. A volt kancellár hangsúlyozta, nem helyes, ha morcosan, kényszerből fogadjuk el a reformokat. Szerinte most például meg kell vitatni a nyugdíjkorhatár kérdését, mert az utolsó nagy nyugdíjreform 20 éve volt.
Schröder úgy véli, az SPD vezetését is meg kell reformálni, a jelenlegi társelnöki rendszer helyett visszaállítani az egyelnökös vezetést, megerősítve az egyik társelnök, Lars Klingbeil pozícióját, aki a kormányban alkancellári és pénzügyminiszteri posztot tölt be.
A kettős vezetés sületlenség, én újra eltörölném. Ez talán a Zöldeknél működik, de egy olyan szervezetnek, mint az SPD, egyértelmű vezetésre van szüksége
– fogalmazott Scröder. (Megjegyzendő, a Zöldek, az SPD és a radikális baloldali Die Linke mellett a szélsőjobboldali AfD-nél is társelnöki rendszer működik.)
A kettős választási vereség után az SPD-ben felmerült, hogy a párt legnépszerűbb politikusát, Boris Pistorius védelmi minisztert válasszák meg az SPD elnökének, de ő visszautasította ezt, mondván, sem a kormánykoalíciónak, sem a pártnak nem tenne jót, ha most személyzeti kérdésekkel foglalkoznának.
Az SPD vezetése péntekre összehívta az elnökség kibővített ülését, melyen az elnökség tagjain kívül részt vesznek majd a párt szövetségi miniszterei, tartományi miniszterelnökei és a nagyobb városok sikeres SPD-s polgármesterei is.
Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images
