Rossz hírt közöltek a szakértők: terjed a Covid variáns, ami a jelenlegi vakcinákat is könnyedén kijátszhatja

A BA.3.2 variánst először 2024 novemberében azonosították Dél-Afrikában. Egy friss elemzés szerint azonban azóta Afrikában, Ázsiában, Európában, Észak-Amerikában és Óceániában egyaránt megjelent. Az Egyesült Államokban 25 állam szennyvízmintáiból és néhány légúti mintából is kimutatták.
A variáns azért keltett különös figyelmet, mert a tüskefehérjéje 70-75 aminosav-cserét (szubsztitúciót) és kiesést (deléciót) hordoz a jelenlegi oltóanyagokban szereplő törzsekhez képest.
Ez a fehérje az immunválasz fő célpontja, egyben a vakcinák alapja is.
A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a BA.3.2 genetikailag elkülönül a JN.1 leszármazási vonalaktól. Ezek a vonalak 2024 januárja óta dominálnak az Egyesült Államokban.
A laboratóriumi kísérletek során a legfrissebb COVID-vakcinák a BA.3.2 ellen bizonyultak a legkevésbé hatékonynak, hat másik törzzsel összevetve. A nagyszámú mutáció ugyanis lehetővé teheti, hogy a variáns könnyebben kijátssza a korábbi fertőzések és oltások révén kialakult immunitást. Ez a jövőben akár az oltóanyagok összetételének frissítését is szükségessé teheti.
Egyelőre azonban nincs szó robbanásszerű terjedésről. Több európai országban a BA.3.2 a JN.1 leszármazottaival párhuzamosan kering, és ezekben a térségekben mindössze 10-40 százalékos elterjedtséget ér el.
A COVID-19 közegészségügyi hatása hat évvel a világjárvány kezdete után sem elhanyagolható. Az amerikai járványügyi központ (CDC) előzetes adatai szerint 2025 októbere és 2026 márciusa között az Egyesült Államokban akár 10,4 millió megbetegedés és 12 000-35 000 haláleset is bekövetkezhet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése alapján világszerte már több mint 779 millió regisztrált COVID-19-esetet tartanak számon.
Kimondták a legrosszabbat: megbocsáthatatlan árulással vádolják Trumpot a felbukkant titkos térkép miatt
Már az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma is megszólalt az ügyben.
Erre az autópályára várt fél Magyarország – megjött a kormány bejelentése
Mintegy 400 milliárd forintból épülhet a 30 kilométer hosszú új út.
Napokon belül óriási bejelentés jöhet: a küszöbön áll minden idők legnagyobb tőzsde bevezetése
Elon Musk újabb nagy dobása.
Donald Trump nem sokára találkozik Hszi Csin-pinggel, amivel kijelölhette, mikor ér véget az iráni háború
A Fehér Ház hivatalosan is bejelentette a találkozó időpontját.
Olyan gyorsan apadnak az amerikai haderő fegyverkészletei, hogy már korlátozásokat adtak parancsba
Heteken belül megtörténhet az elképzelhetetlen, hogy kifogy a munícióból az Egyesült Államok.
Megszületett a történelmi ítélet: egy húszéves amerikai nő kényszerítette térdre a Google-t és a Metát
Precedensértékű lehet az eset.
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a többmilliós tetőfelújítást, a fűtéskorszerűsítést vagy a lift cseréjét? Mi a
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.