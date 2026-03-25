Rossz hírt közöltek a szakértők: terjed a Covid variáns, ami a jelenlegi vakcinákat is könnyedén kijátszhatja

A BA.3.2 variánst először 2024 novemberében azonosították Dél-Afrikában. Egy friss elemzés szerint azonban azóta Afrikában, Ázsiában, Európában, Észak-Amerikában és Óceániában egyaránt megjelent. Az Egyesült Államokban 25 állam szennyvízmintáiból és néhány légúti mintából is kimutatták.

A variáns azért keltett különös figyelmet, mert a tüskefehérjéje 70-75 aminosav-cserét (szubsztitúciót) és kiesést (deléciót) hordoz a jelenlegi oltóanyagokban szereplő törzsekhez képest.

Ez a fehérje az immunválasz fő célpontja, egyben a vakcinák alapja is.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a BA.3.2 genetikailag elkülönül a JN.1 leszármazási vonalaktól. Ezek a vonalak 2024 januárja óta dominálnak az Egyesült Államokban.

A laboratóriumi kísérletek során a legfrissebb COVID-vakcinák a BA.3.2 ellen bizonyultak a legkevésbé hatékonynak, hat másik törzzsel összevetve. A nagyszámú mutáció ugyanis lehetővé teheti, hogy a variáns könnyebben kijátssza a korábbi fertőzések és oltások révén kialakult immunitást. Ez a jövőben akár az oltóanyagok összetételének frissítését is szükségessé teheti.

Egyelőre azonban nincs szó robbanásszerű terjedésről. Több európai országban a BA.3.2 a JN.1 leszármazottaival párhuzamosan kering, és ezekben a térségekben mindössze 10-40 százalékos elterjedtséget ér el.

A COVID-19 közegészségügyi hatása hat évvel a világjárvány kezdete után sem elhanyagolható. Az amerikai járványügyi központ (CDC) előzetes adatai szerint 2025 októbere és 2026 márciusa között az Egyesült Államokban akár 10,4 millió megbetegedés és 12 000-35 000 haláleset is bekövetkezhet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése alapján világszerte már több mint 779 millió regisztrált COVID-19-esetet tartanak számon.

