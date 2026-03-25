Tárgyalások indultak, de tovább szólnak a fegyverek, Trump különleges erőket mozgósít - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Iráni béketerv: kiszivárgott Trump 15 pontos tervezete – Így zárulhat le az iráni háború
Az izraeli 12-es csatorna kiszivárogtatta azt a 15 pontos béketervet, melyet az Egyesült Államok Iránnak továbbított a napokban.
Irakot bombázta az izraeli légierő
Az izraeli légierő csapást mért az iraki Hasd es-Sabi (PMF) milícia egyik nyugati támaszpontjára, miután tegnap a létesítményből légvédelmi rakétákat lőttek ki az IDF egyik vadászgépére.
A Hasd es-Sabi egy több százezer tagot számláló decentralizált szervezet, melyet az Iszlám Állam ellen hoztak létre Irakban, Irán támogatásával.
(Times of Israel nyomán)
Kimondta a német elnök a háborúról, amit sokan nem akartak hallani – Azonnal megérkezett a kemény bírálat
Teherán üdvözölte, hogy Frank-Walter Steinmeier német köztársasági elnök a nemzetközi jogba ütközőnek ítélte az Irán elleni háborút – írja a Der Spiegel.
Támadás Camp Victory ellen
Egy iraki síita milícia dróntámadást hajtott végre a bagdadi amerikai Camp Victory ellen - egy UH-60 Black Hawk helikoptert vettek célba. A drón áthatolt a támaszpont védelmén és közel jutott a helikopterhez, de nem látszik a felvételen, az incidens milyen károkat okozott.
Váratlan bejelentést tett Irán - Itt a nagy fordulat a Hormuzi-szorosnál!
Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez (IMO) intézett levelében részletesebben is kifejtette álláspontját a Hormuzi-szoros hajóforgalmáról. Az ország tájékoztatása szerint a külföldi hajók áthaladhatnak a szoroson, amennyiben nem támogatnak semmilyen Irán elleni agressziót, és maradéktalanul betartják Teherán biztonsági előírásait - írja a Bloomberg.
Továbbra is masszív támadás alatt Irán
Teherán, Iszfahán, Farsz és Kuzesztán tartományokat támadta ma reggel az izraeli és amerikai légierő - a pontos célpontokról, sérültekről egyelőre nem jött hír.
(Iran International)
Bahreint, Szaúd-Arábiát és Kuvaitot támadta Irán
Nincs jele annak, hogy érdemben enyhülne a háború a Közel-Keleten, Irán az elmúlt órákban ismét a szunnita olajmonarchiákat támadta.
- Szaúd-Arábia légvédeleme nyolc drón lelövését jelentette.
- Kuvaitban felrobbant a főváros reptere mellett egy olajtartály.
- Bahreinben jelenleg is légvédelmi riadó van.
(Sky News)
Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára
100 dollár alá esett a Brent hordónkénti jegyzése, az iráni konfliktus potenciális enyhülésére reagálnak a befektetők.
Izraelben már több mint 5000 ember sérült meg a háború során
Izraelben eddig több mint 5000 ember szorult kórházi ellátásra a háborús cselekmények miatt - közölte a Times of Israel.
Hangsúlyozzák: nem mind közvetlenül a rakétatámadások miatt sérültek meg, sokan közülük például az óvóhelyre való menekülés közben szenvedtek sérüléseket.
Irán szabályosan retteg a tárgyalásoktól: cseltől tartanak, miután többször átverték őket - Amerika igazi nagyágyút mozgósítana
Irán komolyan aggódik amiatt, hogy az Egyesült Államok átveri őket, közvetítő országokon keresztül meg is üzenték aggályaikat a Fehér Háznak - tudta meg az Axios bennfentes forrásokból.
Újabb fordulat az iráni háborúban - Mi vár a tőzsdékre?
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Egyrészt ott van az, hogy tegnapi értesülések szerint Izrael esélytelennek látja a megállapodás lehetőségét - ráadásul Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek azt mérlegelik, hogy beszálljanak-e a háborúba; ám a másik oldalon érkezett egy hír tegnap este, miszerint az Egyesült Államok és több regionális közvetítő állam azon dolgozik, hogy akár már csütörtökön magas szintű béketárgyalásokat tartsanak Iránnal. Nagy tehát a bizonytalanság, ebben a környezetben igyekeznek reagálni a tőzsdék, ma reggel az ázsiai piacokon emelkedést láthattunk, az előzetes adatok alapján Európában is pozitív felütéssel indulhat a nap. Ami a ma érkező adatokat illeti, délelőtt Christine Lagarde EKB elnök beszédére, valamint a német IFO gazdasági hangulatindexre lesz majd érdemes figyelni.
A Hezbollah egy izraeli vadászgép "elfogását" jelentette be
A libanoni iszlamista szervezet azt állítja: "elfogtak" egy izraeli vadászgépet Észak-Libanonban.
A milícia szerint ez azt jelenti, hogy a gépet légvédelmi rakétákkal célozták be, amely miatt az IDF pilótája megszakította küldetését és visszatért Izraelbe.
(Al-Dzsazíra)
Irán: Amerika saját magával tárgyal
Továbbra is azt kommunikálja Irán, hogy nincs semmilyen tárgyalás Washington és Teherán közt.
Már olyan szintű belviszály van, hogy magatokkal tárgyaltok? Olyan emberek, mint mi, soha nem jöttünk ki jól az olyan emberekkel, mint ti
- kommentálta a tárgyalásokat Ebrahim Zulfikári, az iráni katonai vezérkar szóvivője.
(Times of Israel)
Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?
Irán hivatalosan továbbra is tagadja, hogy tárgyalnak, tárgyalni készülnek az Egyesült Államokkal: Eszmail Baghei külügyi szóvivő az India Todaynek nyilatkozva azt mondta: Washingtonban egyszerűen lehetetlen megbízni azok után, amit tettek.
Ma is folytatódnak a harcok
A béketárgyalásokról érkező hírek ellenére ma is folytatódnak a harcok a Közel-Keleten.
- Reggel Irán Izrael középső részét rakétázta, a támadást a légvédelem elhárította.
- A Hezbollah 30 rakétát lőtt ki Libanonból Izrael északi részére.
- Az izraeli légierő intenzív csapást hajtott végre Dél-Libanonban, legalább 9 ember meghalt.
- Az amerikai és izraeli légierő közben Teherán térségét bombázza.
Béketárgyalások: állítólag brutális feltételekkel állt elő Irán – Ebből így nagyon nehezen lesz megállapodás
Irán nagyon kemény feltételekkel állt elő a háborús cselekmények beszüntetéséért cserébe, az amerikai tárgyalói delegáció szerint teljesen irreálisak Teherán követelései – írta meg bennfentes források alapján a Wall Street Journal.
Elitkatonákat vezényel Trump Irán térségébe, erős katonai hatalmak szállhatnak be a háborúba - Percről percre tudsósítunk az iráni háborúról kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.
Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára
Mi áll a háttérben?
Irán szabályosan retteg a tárgyalásoktól: cseltől tartanak, miután többször átverték őket - Amerika igazi nagyágyút mozgósítana
Amerika kétszer is megtámadta őket
Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?
Kétszer is megtámadta Amerika Iránt a tárgyalások közepén.
