Tárgyalásokról pletykálnak, de tombol tovább a háború, Trump különleges erőket mozgósít - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.
Bahreint, Szaúd-Arábiát és Kuvaitot támadta Irán

Nincs jele annak, hogy érdemben enyhülne a háború a Közel-Keleten, Irán az elmúlt órákban ismét a szunnita olajmonarchiákat támadta.

  • Szaúd-Arábia légvédeleme nyolc drón lelövését jelentette.
  • Kuvaitban felrobbant a főváros reptere mellett egy olajtartály.
  • Bahreinben jelenleg is légvédelmi riadó van.

(Sky News)

Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára

100 dollár alá esett a Brent hordónkénti jegyzése, az iráni konfliktus potenciális enyhülésére reagálnak a befektetők.

Izraelben már több mint 5000 ember sérült meg a háború során

Izraelben eddig több mint 5000 ember szorult kórházi ellátásra a háborús cselekmények miatt - közölte a Times of Israel.

Hangsúlyozzák: nem mind közvetlenül a rakétatámadások miatt sérültek meg, sokan közülük például az óvóhelyre való menekülés közben szenvedtek sérüléseket.

Irán szabályosan retteg a tárgyalásoktól: cseltől tartanak, miután többször átverték őket - Amerika igazi nagyágyút mozgósítana

Irán komolyan aggódik amiatt, hogy az Egyesült Államok átveri őket, közvetítő országokon keresztül meg is üzenték aggályaikat a Fehér Háznak - tudta meg az Axios bennfentes forrásokból.

Újabb fordulat az iráni háborúban - Mi vár a tőzsdékre?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Egyrészt ott van az, hogy tegnapi értesülések szerint Izrael esélytelennek látja a megállapodás lehetőségét - ráadásul Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek azt mérlegelik, hogy beszálljanak-e a háborúba; ám a másik oldalon érkezett egy hír tegnap este, miszerint az Egyesült Államok és több regionális közvetítő állam azon dolgozik, hogy akár már csütörtökön magas szintű béketárgyalásokat tartsanak Iránnal. Nagy tehát a bizonytalanság, ebben a környezetben igyekeznek reagálni a tőzsdék, ma reggel az ázsiai piacokon emelkedést láthattunk, az előzetes adatok alapján Európában is pozitív felütéssel indulhat a nap. Ami a ma érkező adatokat illeti, délelőtt Christine Lagarde EKB elnök beszédére, valamint a német IFO gazdasági hangulatindexre lesz majd érdemes figyelni.

A Hezbollah egy izraeli vadászgép "elfogását" jelentette be

A libanoni iszlamista szervezet azt állítja: "elfogtak" egy izraeli vadászgépet Észak-Libanonban.

A milícia szerint ez azt jelenti, hogy a gépet légvédelmi rakétákkal célozták be, amely miatt az IDF pilótája megszakította küldetését és visszatért Izraelbe.

(Al-Dzsazíra)

Irán: Amerika saját magával tárgyal

Továbbra is azt kommunikálja Irán, hogy nincs semmilyen tárgyalás Washington és Teherán közt.

Már olyan szintű belviszály van, hogy magatokkal tárgyaltok? Olyan emberek, mint mi, soha nem jöttünk ki jól az olyan emberekkel, mint ti

- kommentálta a tárgyalásokat Ebrahim Zulfikári, az iráni katonai vezérkar szóvivője.

(Times of Israel)

Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?

Irán hivatalosan továbbra is tagadja, hogy  tárgyalnak, tárgyalni készülnek az Egyesült Államokkal: Eszmail Baghei külügyi szóvivő az India Todaynek nyilatkozva azt mondta: Washingtonban egyszerűen lehetetlen megbízni azok után, amit tettek.

Ma is folytatódnak a harcok

A béketárgyalásokról érkező hírek ellenére ma is folytatódnak a harcok a Közel-Keleten.

  • Reggel Irán Izrael középső részét rakétázta, a támadást a légvédelem elhárította.
  • A Hezbollah 30 rakétát lőtt ki Libanonból Izrael északi részére.
  • Az izraeli légierő intenzív csapást hajtott végre Dél-Libanonban, legalább 9 ember meghalt.
  • Az amerikai és izraeli légierő közben Teherán térségét bombázza.
Béketárgyalások: állítólag brutális feltételekkel állt elő Irán – Ebből így nagyon nehezen lesz megállapodás

Irán nagyon kemény feltételekkel állt elő a háborús cselekmények beszüntetéséért cserébe, az amerikai tárgyalói delegáció szerint teljesen irreálisak Teherán követelései – írta meg bennfentes források alapján a Wall Street Journal.

Kapcsolódó cikkünk

Több ezer katonát küld Trump a Közel-Keletre, új biztonsági vezetőt kapott Irán – Híreink az iráni háborúról kedden

