Trump besétált a csapdába, pokoli időszakra figyelmeztetnek a helyiek

A háború előtt sok iráni üdvözölte volna a külföldi beavatkozást, ha az a 47 éve hatalmon lévő Iszlám Köztársaság végét jelentette volna. A rezsim éppen akkor verte le a tömeges kormányellenes tüntetéseket. Trump elnök állítása szerint mindez több mint 30 ezer halálos áldozattal járt, az amerikai elnök pedig a tiltakozók megsegítését ígérte.
Három hét háború után azonban a kilátások gyökeresen megváltoztak.
Reza, egy brit-iráni férfi, akinek a nevét a CBS News biztonsági okokból megváltoztatta, úgy fogalmazott, hogy egy szélesebb körű összefogás sikeres lehetett volna. Véleménye szerint, ha Európa és a világ többi része összehangoltan, a katonai erőt, a diplomáciát, a szankciókat és a tárgyalásokat ötvöző hosszú távú tervvel lép fel, az működhetett volna a rezsimmel szemben.
De ha csak egy-két ország avatkozik be egyoldalúan, megfelelő stratégia nélkül? Az sosem fog működni
– mondta, hozzátéve, hogy a diaszpórában élő irániak széles körben osztják ezt a nézetet.
Reza szerint Irán felismerte, hogy Trumpnak nincs stratégiája, és ezt ki is használja. Teherán előre tervez a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzéssel kapcsolatban, amely a globális energiaellátás egyik legfőbb szűk keresztmetszete.
Ezzel a lépéssel Irán gyakorlatilag egyre erősebb pozícióba kerül az amerikai elnökkel szemben.
A CBS-nek nyilatkozó, Iránban élő Amir, aki szintén álnéven nyilatkozott, hasonlóan vélekedett. Elmondása szerint sokan, akik korábban a háborútól a felszabadulást remélték, mára meggondolták magukat, és bármi áron tűzszünetet akarnak.
Bárki legyen is a vezető, bárki legyen is a király, csak valaki mondja már ki, hogy elég volt, és tűzszünet van
– fogalmazott. A férfi az elkövetkező hetekre "pokoli időszakot" jósolt, miközben mind az iráni rezsim, mind a Trump-kormányzat a végsőkig elmenő kockázatvállalás politikáját folytatja.
Amir arra is rámutatott, hogy az iráni ellenzéki csoportok mögött nem áll működőképes koalíció. Emiatt teljesen irreálisak az amerikai és izraeli vezetés azon felhívásai, amelyek arra buzdítják az irániakat, hogy a katonai csapásokat kihasználva belülről döntsék meg a rezsimet. Ezek alapján a külföldi beavatkozás nemhogy felszabadulást nem hozott, de jelenleg úgy tűnik, hogy maga Trump sem talál kiutat az általa teremtett helyzetből.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
