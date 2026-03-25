Trump rászabadítaná a poklot is Iránra – egy stratégiai fontosságú sziget inváziójával viheti be a végső csapást

A Fehér Ház újabb kemény üzenetet küldött Teheránnak: Karoline Leavitt szóvivő szerint Donald Trump elsődleges célja továbbra is a béke, de ha Irán nem fogadja el a feltételeket, az Egyesült Államok még súlyosabb csapásokat mérhet rá.
Ha Irán nem fogadja el a jelenlegi pillanat valóságát – ha nem értik meg, hogy katonai szempontból vereséget szenvedtek –, akkor Trump elnök biztosítani fogja, hogy keményebb csapást mérjenek rájuk, mint valaha
– fogalmazott Leavitt az Al Jazeera szerint.
Ezzel párhuzamosan Mohammad Bager Galibaf, az iráni parlament elnöke arról adott ki közleményt, hogy hírszerzési információik szerint „Irán ellenfelei egy meg nem nevezett regionális ország támogatásával egyik iráni sziget elfoglalására készülhetnek”. Galibaf ezért arra figyelmeztetett,
egy ilyen lépés esetén az érintett ország létfontosságú infrastruktúrája is célponttá válhat.
Az Al Jazeerának nyilatkozó Elijah Magnier szerint éppen ez mutatja, hogy a konfliktus súlypontja mostanra a Hormuzi-szorosra helyeződött át, mivel Irán ellenőrzése alatt áll ez a stratégiai vízi útvonal. Az elemző úgy látja, ez a helyzet lényegesen leszűkíti az érdemi tárgyalások esélyét, és a mostani válság egyre inkább arra a kérdésre fut ki, hogy ki tud látványosabb politikai és katonai eredményt felmutatni.
Magnier szerint a jelenlegi helyzet több ponton emlékeztet a 2025 júniusi, 12 napos izraeli–iráni háborúra, amikor bombázások után gyors politikai egyeztetés zárta le a harcokat. Most azonban szerinte egy egyszerű patthelyzet már nem lenne elég, mert Donald Trump olyan fejleményt kereshet, amely a teljes győzelem benyomását kelti, még ha nem is jelent valódi stratégiai áttörést.
Az elemző úgy véli, egy ilyen, politikailag látványos, de katonailag korlátozott lépés akár egy kisebb, stratégiai jelentőségű sziget elfoglalása is lehetne a Hormuzi-szoros térségében.
Ezt szerinte gyors tűzszüneti bejelentés követhetné, vagyis a cél nem egy teljes invázió, hanem egy nagy nyilvánosságot kapó, könnyen kommunikálható művelet lehetne.
Magnier ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen akció könnyen kudarcba fulladhat.
Szerinte Irán nem fogadna el egy demonstratív területfoglalást, és önmagában egy kisebb sziget megszerzése még nem jelentené azt, hogy azt hosszabb távon meg is lehetne tartani, illetve katonailag meg is lehetne védeni.
Címlapkép forrása: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images
