Új erőre kaphatnak a béketárgyalások, mégis mindenre drónok zuhannak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Új erőre kaphatnak a béketárgyalások, mégis mindenre drónok zuhannak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Tárgyalások folytak Floridában Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. Zelenszkij szerint a valós előrelépéshez elnöki szintű találkozókra lesz szükség, európai tagállamok bevonásával. Az oroszok kedden majd minden ukrán megyét támadtak, drónok százai hullottak az országra. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Az éj leple alatt lépett Ukrajna: lángol a gigaberuházás, teljesen megbénult az élet a határ mentén

Tűz ütött ki az Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás nyomán - közölte Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi régió kormányzója szerdán a Telegram-csatornáján.

Tovább a cikkhez
Az éj leple alatt lépett Ukrajna: lángol a gigaberuházás, teljesen megbénult az élet a határ mentén
Oroszország nevet a végén: évek óta nem látott támogatáshoz jut az orosz harci gépezet

Oroszország olajexportból származó bevételei a 2022-es ukrajnai invázió óta nem látott szintre emelkedtek, írja a Bloomberg. A közel-keleti fegyveres konfliktus ugyanis jelentősen felhajtotta a nyersolaj árát, emellett az amerikai szankciók enyhítése is Moszkva malmára hajtja a vizet.

Tovább a cikkhez
Oroszország nevet a végén: évek óta nem látott támogatáshoz jut az orosz harci gépezet
Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország az éjszaka során összesen 147 drónt indított, ebből a légvédelemnek 121-et sikerült lelőnie.

(Telegram)

Új erőre kaphatnak a béketárgyalások, mégis mindenre drónok zuhannak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Tárgyalások folytak Floridában Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. Zelenszkij szerint a valós előrelépéshez elnöki szintű találkozókra lesz szükség, európai tagállamok bevonásával. Az oroszok kedden majd minden ukrán megyét támadtak, drónok százai hullottak az országra. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Keddi hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Moszkva szokatlan időpontban zúdította drónok százait Ukrajnára, felszálltak az orosz nehézbombázók - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Történelmi előkészületek a Volkswagennél: a hadiiparra állíthatják át a legendás német gyárat

Befutott a várva várt jelentés az Egyesült Államokból: ez lehet a kulcs az ukrajnai háború lezárásához?

Címlapkép forrása: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

Ez is érdekelhet
Több ezer katonát küld Trump a Közel-Keletre, új biztonsági vezetőt kapott Irán – Híreink az iráni háborúról kedden
Hirtelen nagyot erősödött a forint
Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: leállították a gázszállítást a pusztító légicsapás után
