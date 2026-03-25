Váratlan bejelentést tett Irán - Itt a nagy fordulat a Hormuzi-szorosnál!

Irán közlése alapján

a külföldi hajók áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson, amennyiben nem támogatnak semmilyen Irán elleni agressziót, és maradéktalanul betartják Teherán biztonsági előírásait.

Az IMO tagállamainak kedden továbbították a március 22-i keltezésű levelet. Ebben Irán leszögezi, hogy a "nem ellenséges hajók" – beleértve más államokhoz tartozó vagy azokhoz köthető járműveket is – számára biztosítják a szabad áthaladást. Ennek feltétele az illetékes iráni hatóságokkal való előzetes egyeztetés. Teherán ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy az agresszorokhoz tartozó, vagy az ő akcióikat támogató hajók áthaladását korlátozza.

A levél árnyaltabb képet fest, mint Modzstaba Hamenei legfelsőbb vezető korábbi kijelentése. Ő korábban arról beszélt, hogy Iránnak teljesen zárva kellene tartania a szorost. A háború negyedik hetében ez egy újabb egyértelmű jel arra vonatkozóan, hogy Irán szuverenitást követel magának a világ legfontosabb tengeri energiaútvonala felett. Piaci értesülések szerint Teherán egyes kereskedelmi hajóktól már tranzitdíjat is szed.

A szoros lényegében megbénult forgalma drámai következményekkel jár. Normál esetben a világ kőolaj- és földgázszállításainak mintegy ötöde, valamint hatalmas mennyiségű élelmiszer és fémipari alapanyag halad itt át naponta. A forgalomkiesés jelentősen felhajtotta a nyersanyagárakat. Ázsiában, ahol milliárdok függnek az energiaimporttól, már gázellátási zavarokkal küzdenek, és az üzemanyag-jegyrendszer bevezetésére készülnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock