Váratlan húzás az Egyesült Államoktól: a frontvonalon is kinyomtatható az új drón
Az amerikai hadsereg kutatólaboratóriuma (ARL) bemutatta a SPARTA névre keresztelt, 3D-nyomtatással készülő felderítő drónt. Az eszközt gyors gyárthatóságra, moduláris felépítésre és rajszintű alkalmazásra tervezték - számolt be az Army Recognition.
A SPARTA (Soldier Portable Autonomous Reconnaissance Transitioning Aircraft) hivatalos bemutatójára 2026. március 18-án került sor az alabamai Huntsville-ben, a Best Drone Warfighter Competition rendezvény keretében. A könnyű felderítő drónt az ARL mérnökei kifejezetten a katonák visszajelzései alapján fejlesztették ki. A csapatok ugyanis olyan eszközt igényeltek, amelyet külső logisztikai támogatás nélkül is össze lehet szerelni, valamint a terepen is könnyedén javítható és módosítható.

A fejlesztés üteme figyelemre méltó. Az első követelményeket 2025 tavaszán fogalmazták meg a mérnökök és a katonák közös egyeztetései során, augusztusra pedig már működőképes prototípusok álltak rendelkezésre a teszteléshez. Ez a mindössze néhány hónapos fejlesztési ciklus lényegesen rövidebb az amerikai haderő hagyományos beszerzési eljárásainak átfutási idejénél.

A rendszer 3D-nyomtatással készült alkatrészekből áll, ami lehetővé teszi a decentralizált, akár alakulatszintű gyártást és utánpótlást.

A moduláris kialakításnak köszönhetően a hasznos teher az aktuális igények szerint cserélhető, a sérült elemek pedig helyben pótolhatók. A rendszer elsődleges célja, hogy a kisebb alegységek önálló felderítőképességgel rendelkezzenek, és ne szoruljanak magasabb szintű parancsnokságok támogatására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

