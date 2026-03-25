Zelenszkij elárulta, mihez köti az USA a biztonsági garanciákat

Az Egyesült Államok a Donyec-medence feladásához köti az ukrajnai rendezéshez szükséges biztonsági garanciák nyújtására vonatkozó ajánlatát - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters hírügynökségnek szerdán Kijevben adott interjújában.

Az amerikaiak készek magas szinten véglegesíteni e garanciákat, amint Ukrajna kész lesz kivonulni a Donyec-medencéből

- fogalmazott az ukrán vezető. Hozzátette:

ez az erős védelmi vonalak átengedésével járna Oroszországnak, és ezért veszélyt jelentene Ukrajna, s ezáltal egész Európa számára is.

Zelenszkij szerint Moszkva arra számít, hogy Washington elveszti érdeklődését és kivonul az ukrajnai rendezést szolgáló tárgyalásokról.

Úgy vélte: Washington, amely most a saját konfliktusára összpontosít Iránnal, az ukrajnai háború gyors lezárásának érdekében nyomást fog gyakorolni a kijevi vezetésre.

A Közel-Kelet egyértelműen meghatározó szereppel bír Donald Trump elnök számára, és úgy vélem, a következő lépéseire is. Trump elnök véleményem szerint sajnálatosan továbbra is azt a stratégiát követi, hogy nagyobb nyomást gyakorol az ukrán félre

- tette hozzá.

Az ukrán elnök egyben köszönetet mondott az az amerikai kormányzatnak, amiért fenntartotta a Patriot légvédelmi rakétarendszerek utánpótlását, dacára annak, hogy a közel-keleti harctevékenységek következtében máshol is megnőttek az igények e téren.

Nem állították le a szállítmányokat számunkra. Nagyon hálás vagyok Trump elnöknek és csapatának. Bár ez a Patriot-rakéta utánpótlás nem fedezi a szükségleteinket

- tette hozzá.

