A dánok megcsinálták: történelmi csúcson a női politikusok száma a parlamentben!

A Ritzau hírügynökség összesítése szerint a 179 mandátumból 86-ot nyertek el női jelöltek. Ez jelentős növekedés a 2022-es, korábban rekordnak számító 44 százalékhoz képest. Dánia egyébként is úttörőnek számít a nemek közötti egyenlőség terén: a nők már 1915-ben megkapták a választójogot, 1924-ben pedig az ország a világ első demokráciájaként nevezett ki női minisztert, amikor Nina Bang átvette az oktatási tárca irányítását.

Az úttörő hagyományok ellenére Dánia élére csak 2011-ben állt először női kormányfő, Helle Thorning-Schmidt személyében. Az ország Sokszínűségi Tanácsának 2022-es jelentése ugyanakkor rámutatott egy ellentmondásos tendenciára. A vezetői pozíciókban a nők aránya Dániában évtizedek óta elmarad a többi északi országétól, ráadásul ez a szakadék folyamatosan szélesedik. Ezt a jelenséget a szakirodalom "dán nemi egyenlőségi paradoxonnak" nevezi.

Dániát 2019 óta Mette Frederiksen, a második női miniszterelnök vezeti, aki jelenleg egy új koalíciós kormány megalakításáról tárgyal. Saját pártjának, a szociáldemokratáknak a parlamenti frakciójában ugyanakkor a képviselőknek mindössze 37 százaléka nő, így a soraikban továbbra is a férfiak dominálnak.

2024-ben a parlamenti képviselők 14,6 százaléka volt nő Magyarországon, amivel utolsó előttiek voltunk az EU-ban.

Ugyanebben az évben az unióban egyedüliként egyetlen női tagja sem volt a kormánynak, ami azóta sem változott.

