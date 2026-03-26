A történelem első nukleáris meghajtású űrhajójával hódítaná meg a Naprendszert a NASA
A NASA a héten bejelentette, hogy legkorábban 2028-ban útnak indítja a Skyfall küldetést, amelynek keretében a világ első nukleáris meghajtású, bolygóközi utazásra tervezett űreszköze, az SR-1 Freedom a fedélzetén három kis felderítő helikoptert szállítanának a Marsra - közölte a Space.com.

A Skyfall koncepcióját tavaly nyáron mutatta be a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) és az AeroVironment vállalat.

Az amerikai űrügynökség vezetője, Jared Isaacman a héten nagyszabású, és a korábbiakhoz képest jelentősen újragondolt terveket mutatott be, amelyek alapjaiban meghatározzák majd a NASA jövendőbeli küldetéseit. Többek között például leállítják a Hold körüli pályára tervezett Lunar Gateway űrállomás fejlesztését, amely helyett egy Holdbázis építésére fókuszálnak, amelybe 20 milliárd dollárt kívánnak befektetni a következő hét évben.

A tervek részét képzi a Skyfall-küldetés is amely nem csupán a fedélzeten szállított marsi felfedezésre használható helikopterflotta miatt érdekes. Legalább olyan jelentős maga a hordozó űreszköz, az SR-1 Freedom is, amely nukleáris elektromos meghajtást (NEP) használ. Ez alapvetően különbözik a korábbi űrszondákon, például a Voyagereken alkalmazott radioizotópos termoelektromos generátoroktól (RTG). Míg az RTG-k a radioaktív bomlás hőjéből termelnek áramot a műszerek számára,

a NEP egy fedélzeti maghasadásos reaktorra épül, amellyel villamos energiát állít elő a nagy hatékonyságú elektromos hajtóművek üzemeltetéséhez.

A NASA szerint a NEP-technológia kulcsfontosságú a jövőbeli űrkutatási programok szempontjából, mivel a Naptól való távolságtól függetlenül működőképes. Ez egyaránt igaz a külső Naprendszert célzó robotmissziókra és a tartós holdi jelenlét fenntartására. Az SR-1 Freedom egyúttal repülési referenciát is biztosít a nukleáris hardverek számára. Emellett szabályozási és indítási precedenst teremt, valamint ösztönzi a jövőbeli maghasadásos energiarendszerek ipari hátterének kiépülését.

A három kis helikopter az Ingenuity örökségére épít. Ez az eszköz a Perseverance marsjáróval érkezett a bolygóra 2021 februárjában, és 2024 januárjáig 72 sikeres repülést hajtott végre. Az Ingenuityvel ellentétben a Skyfall helikopterei már konkrét tudományos feladatokat kapnak. Kamerákat és talajradarokat hordoznak, amelyekkel az emberes küldetések leendő leszállóhelyeit térképezik fel. Felmérik továbbá a terep jelentette kockázatokat, valamint kutatják a felszín alatti vízjégkészletek méretét, mélységét és egyéb jellemzőit.

A tervek szerint a küldetés 2028 decemberében indul, és nagyjából egy évvel később érkezik meg a Marshoz.

A helikopterek leválása után az SR-1 Freedom akár tovább is repülhet a Naprendszer távolabbi vidékei felé.

