Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön

A Pentagon szerdán bejelentette, hogy keretmegállapodásokat kötött a BAE Systems, a Lockheed Martin és a Honeywell vállalatokkal. A szerződések célja a védelmi rendszerek és lőszerek gyártásának felfuttatása, egész pontosan azt nyilatkozták, hogy "háborús készültségre" állnak át. Irán az elmúlt hetekben robbanócsapdákat telepített, valamint további katonai erőket és légvédelmi eszközöket vezényelt a Hark-szigetre. Ezzel a lépéssel egy esetleges amerikai hadműveletre készülnek fel - jelentette a CNN. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború legfrissebb eseményeivel.
Egyiptom megerősítette, hogy segít közvetíteni

Egyiptom hivatalosan is megerősítette a szerepét az Egyesült Államok és Irán közötti közvetítésben. Ezt maga a külügyminiszter ismerte el, hozzátéve, hogy Pakisztán is Törökország is megoldásra törekszik.

(Al-Dzsazíra)

Trump kipakolt: kulisszatitkokat árult el a tűzszüneti tárgyalásokról, majd megfenyegette a rezsimet

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a közösségi médiában tette közzé a közel-keleti helyzettel kapcsolatos véleményét.

Trump teljesen kiborult a NATO-ra: Amerika soha nem fogja elfelejteni azt, amit a szövetségesek tettek!

Donald Trump amerikai elnök dühös, csupa nagybetűvel kiírt üzenettel támadta be a NATO-t, miután a szövetség országai jelezték, hogy nem hajlandók katonai segítséget nyújtani az Irán elleni háborúban.

Számot vetett az Egyesült Államok

Friss számokat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok az Irán elleni hadműveletről. A Központi Parancsnokság (CENTCOM) beszámolója szerint már 10 ezernél is több célpontot támadtak.

(Iran International)

Szokatlan lépés Amerikától: két iráni vezetőt is megvédett, súlyos okok húzódnak a háttérben

Pakisztán közbenjárására Izrael ideiglenesen levette a célpontlistájáról Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert és Mohammad Báger Gálibáf házelnököt - derült ki egy, a Reuters által megszólaltatott pakisztáni forrás beszámolójából.

Felkészül a rezsim: merész katonai akciót tervez Amerika, rendkívül sok a kockázat

Irán az elmúlt hetekben robbanócsapdákat telepített, valamint további katonai erőket és légvédelmi eszközöket vezényelt a Hark-szigetre. Ezzel a lépéssel egy esetleges amerikai hadműveletre készülnek fel - jelentette a CNN.

Amerika felszólította a nagykövetségi dolgozóit, hogy hagyják el Irakot

Az Irakban tartózkodó síita milicisták folyamatos támadásai miatt az Egyesült Államok felszólította a nagykövetségi dolgozóit, hogy hagyják el Irakot. Washington az Iránnal szoros szövetséget ápoló Népi Mobilizációs Erőknek (PMF) tulajdonítja a támadásokat.

(Times of Israel)

A rettegett Forradalmi Gárda minden határon túllépett: nukleáris központra támadtak

Az Al-Dzsazíra számolt be a közel-keleti háború legfrissebb fejleményeiről, amely szerint Irán nukleáris létesítményeket támadott.

Bekövetkezhet Ukrajna legnagyobb félelme: ők fizethetik meg Amerika háborújának az árát

A Pentagon fontolgatja, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok egy részét a Közel-Keletre irányítja át. Az Irán elleni háború gyorsan felemészti az Egyesült Államok legfontosabb hadianyag-készleteit - értesült a Washington Post három, az ügyet jól ismerő forrásból.

Megszólalt a szakértő: Amerika hatalmas hibát követett el Iránnal

Mehran Kamrava, a katari Georgetown University professzora szerint az Egyesült Államok nem megfelelően értékelt egy súlyos veszélyt Irán megtámadásával.

Meghalt az IRGC parancsnoka

Izrael Bandár Abbászban hajtott végre támadást, amelyben Alireza Tangsiri, az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészetének parancsnoka életét vesztette a jelentések szerint. Az elmondások szerint ő volt a felelős a Hormuzi-szoros lezárásáért.

(Iran International)

Fellélegezhet a világ egyik legerősebb országa: megkapta az áhított engedélyt a rezsimtől

Irán szöuli nagykövete arról nyilatkozott, hogy újabb ország kapta meg az engedélyt Teherántól – írja az Iran International.

Kína a háború befejezését sürgeti

A kínai külügyminisztérium szóvivőjét megkérdezték, hogy mit gondol a közel-keleti konfliktusról:

Minden félnek ugyanabba az irányba kell törekednie, és meg kell teremtenie a feltételeket a valóban értelmes és őszinte béketárgyalások megkezdéséhez

- jelentette ki Lin Csian.

Peking a konfliktus kirobbanása óta a harcok befejezését hangsúyozza.

(Times of Israel)

Halálos áldozatokat követelt a támadás Abu-Dzabiban

A reggeli órákban Irán megtámadta az Egyesült Arab Emírségek fővárosát, Abu-Dzabit. A jelentések szerint a légvédelem megsemmisítette az érkező eszközöket, ám a lehulló törmelék két ember életét követelte.

Hírszerzési jelentés: Putyin titokban felfegyverzi a rezsimet, egyetlen célja van ezzel

A Financial Times nyugati hírszerzési forrásokra támaszkodva arról írt, hogy Oroszország titokban segítheti az iszlamista rezsimet.

Kimondták az ultimátumot: kemény árat kérnek a hajóktól a világ egyik legfontosabb tengerszorosában

Az iráni parlament jogszabályt készít elő, amely díjfizetéshez kötné a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók forgalmát – derül ki a Fársz és a Taszním iráni hírügynökségek beszámolóiból.

Drónokat fogott el az Emírségek

Az Egyesült Arab Emírségek friss jelentése szerint az országot a hajnali órákban ismét támadás érte, a légvédelem reagált az Iránból érkező rakéta- és drónfenyegetésekre. Pontos számot nem közöltek, így nem tudni hány eszközt indítottak ellenük. A beszámolók szerint több robbanást is lehetett hallani, ez a légvédelem lehetett.

(Iran International)

Itt a fordulat: Trump titokban előkészíti a közel-keleti konfliktus lezárását, azt is tudni, mikorra jöhet a béke

A The Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök szeretné minél gyorsabban lezárni a közel-keleti konfliktust.

Trump megkongatta a vészharangot: az „őrült” rezsim hamarosan atomfegyverhez jut, azonnal lépni kellett

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Nemzeti Republikánus Kongresszusi Bizottság adománygyűjtő rendezvényén tartott beszédet.

A homokra épített kártyavár: elég egy rossz döntés, és lángba borul a Közel-Kelet

A legújabb közel-keleti konfliktus kitörését követően a térség arab államai retorikai szinten kiálltak Irán mellett, amely hozzáállásuk rövid idő leforgása alatt megváltozott. Ennek oka, hogy hirtelen ők is érintettekké váltak a háborúban, és komoly károkat szenvednek el a mai napig. Emellett a legfontosabb gazdasági ágazataik is működésképtelenné váltak, ami hosszú távon jelentős kihívások elé állíthatja majd ezeket az országokat.

Folyamatosan rakétákkal támadják Izraelt

A hajnali órákban az ország több részén is rakétatámadás miatt szólaltak meg a szirénák. Először Jeruzsálem környékén tájékoztatták a lakosságot a veszélyről, majd Izrael középső részén mindenütt figyelmezettek. A jelentések szerint legalább egy ballisztikus rakétát bevetettek az irániak, ezt a légvédelem semlegesítette.

(Times of Israel)

Közeleg a váratlan katonai lépés: megindulhatnak a hadihajók, a világ egyik legerősebb hatalma beszállhat a háborúba

Japán korábbi nemzetbiztonsági főtanácsadója szerint Tokiónak fontolóra kellene vennie hadihajók küldését a Hormuz-szorosba. Más nemzetekkel közösen biztosíthatnák a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalat, akár már egy esetleges tűzszünet megkötése előtt is - írta meg a Bloomberg.

Szaúd-Arábiában drónokat észleltek

A szaúd-arábiai védelmi minisztérium közölte, hogy egy drónt hatástalanítottak az ország keleti részén. Károkról vagy áldozatokról nem tájékoztattak.

(Al-Dzsazíra)

Irán középső részén hallottak robbanásokat

A legfrissebb jelentések szerint Nadzsafabád településen és Homeini-Sárban robbanásokat jelentettek a lakók Irán középső részén. A támadás jelentős tüzet okozott.

(Iran International)

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Mindent megmozgatnak a tárgyalások érdekében, de tovább üvöltenek a fegyverek, nem csitul az iráni háború - Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború eseményeivel

Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

