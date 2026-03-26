  • Megjelenítés
Amerika háborús készültségre áll át, Irán új frontot nyithat – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön
Globál

Portfolio
A Pentagon szerdán bejelentette, hogy keretmegállapodásokat kötött a BAE Systems, a Lockheed Martin és a Honeywell vállalatokkal. A szerződések célja a védelmi rendszerek és lőszerek gyártásának felfuttatása, egész pontosan azt nyilatkozták, hogy "háborús készültségre" állnak át. Irán új frontot nyithat a Báb el-Mandeb szorosnál, ha az ország területét vagy szigeteit támadás éri. Teherán egyúttal öt saját feltételt szabott a háború lezárásához, mindeközben Szaúd-Arábia zsarolásnak minősítette az iráni rakétatámadást – közölte a Middle East Eye. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Folyamatosan rakétákkal támadják Izraelt

A hajnali órákban az ország több részén is rakétatámadás miatt szólaltak meg a szirénák. Először Jeruzsálem környékén tájékoztatták a lakosságot a veszélyről, majd Izrael középső részén mindenütt figyelmezettek. A jelentések szerint legalább egy ballisztikus rakétát bevetettek az irániak, ezt a légvédelem semlegesítette.

(Times of Israel)

Megosztás

Közeleg a váratlan katonai lépés: megindulhatnak a hadihajók, a világ egyik legerősebb hatalma beszállhat a háborúba

Japán korábbi nemzetbiztonsági főtanácsadója szerint Tokiónak fontolóra kellene vennie hadihajók küldését a Hormuz-szorosba. Más nemzetekkel közösen biztosíthatnák a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalat, akár már egy esetleges tűzszünet megkötése előtt is - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Szaúd-Arábiában drónokat észleltek

A szaúd-arábiai védelmi minisztérium közölte, hogy egy drónt hatástalanítottak az ország keleti részén. Károkról vagy áldozatokról nem tájékoztattak.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Irán középső részén hallottak robbanásokat

A legfrissebb jelentések szerint Nadzsafabád településen és Homeini-Sárban robbanásokat jelentettek a lakók Irán középső részén. A támadás jelentős tüzet okozott.

(Iran International)

Megosztás

Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

2026. március 26.

2026. március 30.

2026. április 1.

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility