Folyamatosan rakétákkal támadják Izraelt
A hajnali órákban az ország több részén is rakétatámadás miatt szólaltak meg a szirénák. Először Jeruzsálem környékén tájékoztatták a lakosságot a veszélyről, majd Izrael középső részén mindenütt figyelmezettek. A jelentések szerint legalább egy ballisztikus rakétát bevetettek az irániak, ezt a légvédelem semlegesítette.
Közeleg a váratlan katonai lépés: megindulhatnak a hadihajók, a világ egyik legerősebb hatalma beszállhat a háborúba
Japán korábbi nemzetbiztonsági főtanácsadója szerint Tokiónak fontolóra kellene vennie hadihajók küldését a Hormuz-szorosba. Más nemzetekkel közösen biztosíthatnák a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalat, akár már egy esetleges tűzszünet megkötése előtt is - írta meg a Bloomberg.
Szaúd-Arábiában drónokat észleltek
A szaúd-arábiai védelmi minisztérium közölte, hogy egy drónt hatástalanítottak az ország keleti részén. Károkról vagy áldozatokról nem tájékoztattak.
Irán középső részén hallottak robbanásokat
A legfrissebb jelentések szerint Nadzsafabád településen és Homeini-Sárban robbanásokat jelentettek a lakók Irán középső részén. A támadás jelentős tüzet okozott.
Amerika háborús készültségre áll át, Irán új frontot nyithat – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború aktualitásaival.
Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a többmilliós tetőfelújítást, a fűtéskorszerűsítést vagy a lift cseréjét? Mi a
