Bejelentette a lengyel kormányfő: benzinár-korlátozást vezetnének be

Az uniós jogszabályokban meghatározott minimumra csökkentené a lengyel kormány az üzemanyagárak jövedéki adóját és áfáját, és kötelező ársapkát vezetne be - jelentette be csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk.

A lengyel kormányfő közölte: a lengyel kormány csütörtök esti rendkívüli ülésén tervezi elfogadni azt az intézkedési csomagot, amellyel reagálnak az üzemanyagárak globális, a közel-keleti helyzettel összefüggő "drasztikus emelkedésére" reagál.

A már pénteken a parlament alsó- és felsőháza elé vitára kerülő tervezet nyomán literenként mintegy 1,20 zlotyval (109 forint) csökkennének a különböző típusú üzemanyagok árai

- mondta el a kormányfő.

A lengyel töltőállomásokon csütörtökön átlagosan 7,15 zlotyért (649 forint) árusítják a 95-ös benzint, a gázolaj pedig 8 zlotyba (726 forint) kerül.

A Tusk által bejelentett tervezet értelmében az üzemanyagok általános forgalmi adóját (áfa) 23 százalékról 8 százalékra csökkentenék, és az uniós jogszabályokban előírt minimumra mérséklik a benzin és a gázolaj jövedéki adóját is.

Emellett a csökkentett adókulcsok alkalmazásának idejére az üzemanyagokra maximális kiskereskedelmi árat vezetnének be, ennek szintjét naponta az energiaügyi miniszter fogja megállapítani a globális piaci adatoktól függően.

Amennyiben a lengyelországi olajipari vállalatok "túlzottan nagy nyereségre tennének szert" az árrésnek köszönhetően, a kormány kész a többletnyereség-adó bevezetésére is

- jelezte Tusk.

Elmondta továbbá: a kormány egyelőre nem tervezi az üzemanyag-értékesítés korlátozását a benzinkutakon, Szlovákiához hasonlóan azonban intézkedéseket vezetnek be, amennyiben a szomszédos országok részéről "nyugtalanító mértékű" üzemanyag-turizmust észlelnek.

Tusk elmondta: azt szeretné, hogy a parlament mindkét háza, valamint az államfő által jóváhagyandó tervezet még a húsvéti ünnepek előtt lépjen hatályba.

