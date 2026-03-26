Bekövetkezhet Ukrajna legnagyobb félelme: ők fizethetik meg Amerika háborújának az árát

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) a február 28-án indított iráni hadművelet alig négy hete alatt több mint 9000 célpontot semmisített meg, ami komoly nyomás alá helyezte a készleteket. Az átirányítás különösen a légvédelmi elfogórakétákat érintheti. Ide tartoznak a Patriot- és a THAAD-rendszerek rakétái, amelyeket a NATO tavaly indított PURL-programján (Prioritized Ukraine Requirements List) keresztül rendeltek meg európai finanszírozással Kijev számára. Az Egyesült Államok korábban a világ más térségeiből, például

Európából és Kelet-Ázsiából is átcsoportosított ilyen eszközöket a CENTCOM-hoz, hogy megerősítse az iráni drón- és ballisztikus rakétatámadások elleni védelmet.

A PURL-program lényege, hogy az európai szövetségesek finanszírozzák az amerikai fegyverek beszerzését Kijev számára. Erre azért volt szükség, mert a Trump-adminisztráció leállította a Pentagon közvetlen katonai segítségnyújtásának nagy részét Ukrajna felé. A program eddig körülbelül 4 milliárd dollárnyi kötelezettségvállalást gyűjtött össze. Tavaly nyár óta az ukrán Patriot-ütegek rakétáinak 75 százalékát, valamint a többi légvédelmi rendszerhez szükséges lőszerek szinte teljes egészét ezen a csatornán keresztül szállították.

Az európai fővárosokban egyre nő az aggodalom, hogy Washington rohamos tempóban éli fel a meglévő készleteit. Ez a folyamat késleltetheti a szövetségesek saját megrendeléseit, és megzavarhatja az Ukrajnának szánt szállításokat is.

Valóban óriási ütemben élik fel a hadianyagot, ezért felmerül a kérdés, mennyit tudnak továbbra is biztosítani a megállapodáson keresztül

- fogalmazott egy európai diplomata. A Pentagon belső számításait ismerő forrás szerint a PURL-szállítmányok valószínűleg folytatódnak. A jövőbeli csomagokból azonban hiányozhatnak a légvédelmi eszközök, mivel az Egyesült Államok elsősorban a saját, illetve a Perzsa-öbölben állomásozó szövetségesei készleteit kívánja feltölteni.

Mindeközben a Pentagon hétfőn arról értesítette a Kongresszust, hogy mintegy 750 millió dollárnyi, a NATO-országok által biztosított PURL-forrást az amerikai hadsereg saját készleteinek feltöltésére kíván fordítani ahelyett, hogy további segítséget küldene Ukrajnának. Egy amerikai tisztviselő szerint nem világos, hogy az érintett európai országok tisztában vannak-e azzal, valójában mire költik a pénzüket. Emellett a Pentagon a PURL-keretből finanszírozott olyan beszerzéseket is, amelyekre a törvényhozás eredetileg egy amerikai költségvetési forrást, az USAI-programot szánta. Az viszont továbbra is

tisztázatlan, hogy ez kiegészítésként vagy helyettesítésként történt.

A Pentagon egyelőre nem hozott végleges döntést az átirányításról. Az is kérdéses, hogy a szállítmányok csupán késnek, vagy véglegesen más célpontot kapnak. A védelmi minisztérium sürgős katonai szükség esetén átcsoportosíthatja a szállításokat, de erről értesítenie kell a Kongresszust. Az amerikai védelmi ipar korlátozott termelési kapacitása miatt a készletek gyors pótlása komoly nehézségekbe ütközik. Ennek megoldására a Trump-adminisztráció egy több mint 200 milliárd dolláros kiegészítő védelmi költségvetési kérelmet készít elő.

