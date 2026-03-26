Bevándorlóországból kivándorlóország? – A német fiatalok döbbenetes hányada hagyná el hazáját
Minden ötödik német fiatal kivándorolna az országból – derül ki egy új kutatásból, amelyet a Bild ismertetett.

Kilian Hampel, a kutatás egyik vezetője az adatokat ismertetve azt mondta:

21 százalékos eredménnyel minden ötödik, 14 és 29 év közötti fiatal azt tervezi, hogy elhagyja Németországot, hogy külföldön jobb életkörülményekre leljen.

Hozzátette, 41 százalék nyilatkozott úgy, hogy alapvetően el tudná képzelni a kivándorlást.

Elsősorban a pénzügyi nehézségekkel küzdő fiatalok beszélnek elköltözési tervekről.

A kutatás szerint a megkérdezettek 23 százaléka el van adósodva, ami rekordszintet jelent.

A politikai helyzet is szerepet játszik: a baloldali beállítódású fiatalok tartanak az ország jobbra tolódásától, attól, hogy hatalomra kerülhet a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt. De az AfD-t támogató fiatalok is gyakrabban számoltak be kivándorlási terveikről. (Az AfD szavazóbázisát inkább a rosszabb anyagi helyzetben lévők jelentik.)

A tanulmány szerint bár a fiatalok munkakedve nagy, sokan kételkednek abban, hogy Németországban megéri-e keményen dolgozni. A gazdasági bizonytalanság és a mesterséges intelligencia növekvő hatása sok fiatal szemében rontotta a szakmai kilátásokat.

