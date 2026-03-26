Brutális számot mondott be Zelenszkij a háborús veszteségekről: ha ez igaz, tényleg nagy a baj

Az ukrán elnök szerint a háború elején ez az orosz-ukrán veszteségarány nagyjából 1:3 volt. A 2025 második felétől és 2026 első hónapjaiban vizsgált időszakban azonban ez

állítása szerint 1:6-ra, egyes térségekben pedig 1:8-ra változott Ukrajna javára.

Zelenszkij úgy látja, hogy a frontvonalak stagnálása valójában Oroszország vereségét jelenti, Moszkva ugyanis rengeteg embert veszít, közben semmit nem halad előre.

A politikus úgy látja, a tárgyalások többsége mindezek ellenére abból a téves előfeltevésből indul ki, hogy Moszkva nyomul előre, Kijev pedig hátrál.

Moszkva sajnos nagyon jól el tudja adni ezt a narratívát az Egyesült Államoknak"

– fogalmazott az államfő, lényegében kritizálva a Trump-adminisztráció álláspontját - az elnök maga is sokszor ezt a véleményt hangoztatta korábban.

Arra a kérdésre, hogy a Kreml elrendelhet-e egy nagyszabású mozgósítást, Zelenszkij elmondta: Moszkva egyelőre nem mert ilyen lépést tenni. Az élőerőt jelenleg kizárólag kiemelkedő zsoldot kínáló szerződéses toborzással pótolják. Az ukrán vezető éppen ezért tartja kulcsfontosságúnak az Oroszország és Belarusz elleni szankciók fenntartását. A pénz fedezi ugyanis a drónokat és a szerződéses katonákat. Ha elapadnak az orosz pénzügyi források, azzal a hadsereg utánpótlási képessége is drasztikusan csökken.

