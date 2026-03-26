  • Megjelenítés
Dőlnek a tabuk a háborúban: nyíltan követelik az atombomba megépítését az iráni szélsőségesek
Globál

Portfolio
Egyre hangosabb és nyíltabb vita zajlik az iráni keményvonalasok körében arról, hogy Teheránnak atomfegyver megszerzésére kellene törekednie, miután az amerikai–izraeli légicsapások alapjaiban változtatták meg az ország stratégiai helyzetét.

A február 28-án indult háború elején megölték Ali Hámenei ajatollah legfelsőbb vezetőt. Halála óta az Iráni Forradalmi Gárda vált a legmeghatározóbb hatalmi tényezővé az országban. Két magas rangú iráni forrás szerint

ezzel a nukleáris kérdésben is a keményvonalas álláspont került előtérbe.

Bár Irán hivatalos nukleáris doktrínája egyelőre nem változott, és nem született döntés atomfegyver kifejlesztéséről, a rendszeren belül egyre többen kérdőjelezik meg a jelenlegi politikát, és követelnek irányváltást.

A Forradalmi Gárdához kötődő Taszním hírügynökség a héten olyan cikket közölt, amely szerint Iránnak mielőbb ki kell lépnie az Atomsorompó-szerződésből (NPT). Mohammad Dzsavád Laridzsáni keményvonalas politikus – akinek testvérét, Ali Laridzsánit egy légicsapásban ölték meg – az állami médiában szintén az NPT-tagság felfüggesztését sürgette. Az állami televízióban pedig egy konzervatív kommentátor már nyíltan kijelentette:

Még több Globál

Atomfegyvert kell építenünk, vagy megszereznünk máshonnan.

Az atomfegyver megszerzésének gondolata korábban tabunak számított az iráni nyilvánosságban. Most viszont az állami médiumokban rendszeresen megjelenik a téma, az NPT-ből való kilépés lehetőségével együtt. Elemzők szerint Irán eddig arra törekedett, hogy úgynevezett küszöbállamként tartsa fenn egy atombomba gyors előállításának képességét, anélkül, hogy ténylegesen atomfegyverrel rendelkező állammá válna.

Hámenei a 2000-es évek elején adott ki egy fatvát, amelyben az atomfegyvert az iszlámmal összeegyeztethetetlennek nyilvánította, bár ezt soha nem foglalták írásba. Egy iráni forrás szerint Hámenei és Ali Laridzsáni halálával egyre nehezebb ellensúlyozni a keményvonalas érveket, mivel korábban mindketten a nukleáris önmérsékletet képviselték. Az sem egyértelmű, hogy a Hámenei íratlan fatvájából fakadó kötelezettség érvényben marad-e a kibocsátó halála után is. Az előírás addig lehet hatályos, amíg az új legfelsőbb vezető, a fia, Modzstaba Hámenei vissza nem vonja azt. Modzstaba Hámenei azonban apja halála óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt.

A héten sorozatos légicsapások érték Irán nukleáris, ballisztikusrakéta-fejlesztő és egyéb tudományos létesítményeit. Emiatt az sem világos, hogy az ország milyen gyorsan lenne képes atomfegyvert előállítani, még abban az esetben is, ha megszületne az erről szóló politikai döntés.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility