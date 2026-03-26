Donald Trump elárulta, milyen "rejtélyes ajándékot" kapott irántól

Trump egy fehér házi kabinetülésen beszélt a részletekről. Elmondása szerint az irániak azt üzenték,
komolyan gondolják a tárgyalásokat.
Ennek bizonyítékaként nyolc nagy tartályhajónyi olaj áthaladását engedélyezik.
Az elnök hozzátette, hogy végül tíz hajóról volt szó
Ezek feltehetően pakisztáni lobogó alatt hajóztak. A Fehér Ház egyelőre nem közölt további részleteket a szállítóhajókról.
Az elnök kedden keltett feltűnést. Ekkor homályosan egy Irántól kapott, nagy értékű energetikai engedményről beszélt, de nem pontosította a részleteket.
Kaptunk egy ajándékot, ami ma megérkezett – egy nagyon nagy ajándékot, hatalmas értékben
– mondta akkor az újságíróknak.
A bejelentés annak a diplomáciai nyomásgyakorlásnak a része, amellyel Washington egy átfogó megállapodásra próbálja rávenni Teheránt. Ennek az egyezségnek lenne a része a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros forgalmának biztosítása, valamint az iráni atomprogram felszámolása.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
