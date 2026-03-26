Donald Trump elárulta, milyen "rejtélyes ajándékot" kapott irántól

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön elárulta, mit értett a hét elején emlegetett rejtélyes ajándék alatt. Állítása szerint Irán jóindulatú gesztusként tíz olajszállító tartályhajót engedett áthaladni a Hormuzi-szoroson.

Trump egy fehér házi kabinetülésen beszélt a részletekről. Elmondása szerint az irániak azt üzenték,

komolyan gondolják a tárgyalásokat.

Ennek bizonyítékaként nyolc nagy tartályhajónyi olaj áthaladását engedélyezik.

Az elnök hozzátette, hogy végül tíz hajóról volt szó

Ezek feltehetően pakisztáni lobogó alatt hajóztak. A Fehér Ház egyelőre nem közölt további részleteket a szállítóhajókról.

Az elnök kedden keltett feltűnést. Ekkor homályosan egy Irántól kapott, nagy értékű energetikai engedményről beszélt, de nem pontosította a részleteket.

Kaptunk egy ajándékot, ami ma megérkezett – egy nagyon nagy ajándékot, hatalmas értékben

– mondta akkor az újságíróknak.

A bejelentés annak a diplomáciai nyomásgyakorlásnak a része, amellyel Washington egy átfogó megállapodásra próbálja rávenni Teheránt. Ennek az egyezségnek lenne a része a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros forgalmának biztosítása, valamint az iráni atomprogram felszámolása.

