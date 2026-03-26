Donald Trump kendőzetlenül kimondta: Amerika az iráni olajat is megkaparinthatja

A Hormuzi-szoros újranyitása és az iráni olaj kérdése egyaránt napirenden van: Donald Trump nem zárta ki az iráni olajkészletek feletti ellenőrzés átvételét, miközben Franciaország már 35 országgal egyeztet a tengeri hajóforgalom helyreállításáról.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy

az iráni olajkészletek feletti ellenőrzés átvétele is a lehetséges opciók között szerepel.

Részleteket azonban nem kívánt elárulni. A kijelentés a térségben zajló katonai műveletek közepette hangzott el.

Franciaország ezzel párhuzamosan diplomáciai kezdeményezésbe fogott. A francia fegyveres erők vezérkari főnöke videokonferenciát tartott 35 ország képviselőjével, amelyen a Hormuzi-szoros hajóforgalmának újraindítását vitatták meg. A francia védelmi minisztérium nem hozta nyilvánosságra a részt vevő országok listáját, de azt közölték, hogy minden kontinensről csatlakoztak partnerek.

A tárca hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés független a térségben zajló hadműveletektől. Az egyeztetés szigorúan védelmi jellegű, amelynek fő célja a tengeri közlekedés újraindításának megszervezése az ellenségeskedések lezárultát követően.

Irán spanyolországi nagykövetsége az X közösségi platformon azt közölte, hogy Madrid tiszteletben tartja a nemzetközi jogot. Emiatt a teheráni vezetés nyitott lenne bármilyen spanyol megkeresésre a Hormuzi-szoroson való áthaladással kapcsolatban.

Forrás: Reuters

