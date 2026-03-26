  • Megjelenítés
Donald Trump kendőzetlenül kimondta: Amerika az iráni olajat is megkaparinthatja
Globál

Portfolio
A Hormuzi-szoros újranyitása és az iráni olaj kérdése egyaránt napirenden van: Donald Trump nem zárta ki az iráni olajkészletek feletti ellenőrzés átvételét, miközben Franciaország már 35 országgal egyeztet a tengeri hajóforgalom helyreállításáról.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy

az iráni olajkészletek feletti ellenőrzés átvétele is a lehetséges opciók között szerepel.

Részleteket azonban nem kívánt elárulni. A kijelentés a térségben zajló katonai műveletek közepette hangzott el.

Franciaország ezzel párhuzamosan diplomáciai kezdeményezésbe fogott. A francia fegyveres erők vezérkari főnöke videokonferenciát tartott 35 ország képviselőjével, amelyen a Hormuzi-szoros hajóforgalmának újraindítását vitatták meg. A francia védelmi minisztérium nem hozta nyilvánosságra a részt vevő országok listáját, de azt közölték, hogy minden kontinensről csatlakoztak partnerek.

Még több Globál

Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön

Már az üzeneteidre is képes lesz válaszolni az AI: érdekes újítás érkezik a népszerű alkalmazásra

Készül a hatalmas mentőcsomag az elszabadult energiaárak miatt: rendkívüli lépéseket jelentett be a miniszter

A tárca hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés független a térségben zajló hadműveletektől. Az egyeztetés szigorúan védelmi jellegű, amelynek fő célja a tengeri közlekedés újraindításának megszervezése az ellenségeskedések lezárultát követően.

Irán spanyolországi nagykövetsége az X közösségi platformon azt közölte, hogy Madrid tiszteletben tartja a nemzetközi jogot. Emiatt a teheráni vezetés nyitott lenne bármilyen spanyol megkeresésre a Hormuzi-szoroson való áthaladással kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?

Most jönnek rá a horvátok, hogy milyen súlyosan érintheti őket a háború

Felbukkant az iráni háború váratlan fegyvere – 3 részvény, amely profitálhat a közel-keleti válságból

Európa újra felfegyverzi magát - Megnyílnak a pénzcsapok az iparág előtt?

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely bejelentette: Magyarország nem köt több gázszállítási szerződést Ukrajnával
Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön
Nukleáris hatalom jelentette be: folytatódik a háború, felszálltak a vadászgépek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility