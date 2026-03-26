Elismerte Zelenszkij: egyetlen lépés miatt hatalmasat nyert most Oroszország

Zelenszkij eredetileg a Le Monde-nak nyilatkozott, ezt az interjút vette át az ukrán lap.

Miért is reagálunk ilyen érzékenyen a szankciók feloldására? Azért, mert ez pénz. Pénzből nemcsak tankokat lehet venni, senki nem harcol már tankokkal. A pénz drónokat jelent. Embereket jelent. Szerződéses katonákat. Ha nincs pénzük kifizetni a katonákat, az erejük csökken”

– mondta Zelenszkij.

Arra is kitért, hogy szerinte Oroszország rengeteg embert veszít: havi 30-35 ezer ember esik el az ukrán fronton. Önmagában szerinte ez is azt mutatja, hogy Oroszország lényegében vesztett.

Az Egyesült Államok az iráni energiaválság miatt részlegesen, átmeneti jelleggel feloldotta az Oroszországra kivetett szankciókat. Ennek eredménye az lett, hogy ázsiai országok tömege kezdett el kopogtatni az oroszoknál olajért. Mindemellett Moszkva a megugrott energiaárakon is hatalmasat keres –

Zelenszkij számítása szerint e tényezők összesen plusz 10 milliárd dollárnyi forráshoz juttatják az orosz államháztartást.

