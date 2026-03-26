Felbukkantak Amerika B-2 Spirit lopakodó bombázói, de van itt valami furcsaság

A B-2-esek az iráni konfliktusban olyan feladatokat látnak el, amelyekre más eszköz nem képes. Erősen védett légtérbe hatolva juttatnak célba mélyen fekvő, megerősített célpontok ellen is hatékony, nagy tömegű bombákat. Míg a B-1B és a B-52H bombázókat az Egyesült Királyságba telepítették előre,
a B-2-esek a missouribeli Whiteman légitámaszpontról hajtják végre bevetéseiket. Bár kevesebb csapást mérnek, azok annál hatásosabbak.
Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy Diego Garciáról vagy más előretolt támaszpontról is üzemelnének.
A március 17-i CENTCOM-felvételeken egy indulásra kész B-2-es géppár látható a Whiteman támaszponton. Mindkét bombázó szárnyainak felső és alsó kilépőélén feltűnnek a fekete szegélyű, fehér téglalap alakú elemek. Ezeket a szokásos tömítőszalaggal rögzítették, hogy a gép radarkeresztmetszete minimális maradjon. A jelölések halványan emlékeztetnek a B-2-esek korai tesztidőszakában használt tesztjelzésekre. Azt azonban nehéz megmagyarázni, miért alkalmaznának ilyesmit éles bevetésen, ráadásul egyszerre két gépen.
USAF B-2 Spirit stealth bomber preparing for an Iran strike mission last week. pic.twitter.com/UpoMiMH8WX https://t.co/UpoMiMH8WX— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 24, 2026
A rejtélyes elemek funkciójáról több elmélet is napvilágot látott. Az egyik lehetőség, hogy a radarjelkép módosítására vagy elfedésére szolgálnak. Bár a B-2-nek más eszközei is vannak erre, kérdéses, miért mondana le bármilyen szintű lopakodó képességéről egy olyan bombázó, amely az Egyesült Államokból egészen a célterületig repül. Egy másik magyarázat szerint új szenzorról vagy elektronikai hadviselési rendszerről lehet szó. A kis apertúrák alatt rejtőző berendezés valós időben érzékelhetné a fenyegetéseket. Ez lehetővé tenné az ellenséges rendszerek elkerülését, zavarását vagy akár megtámadását is. A gép túlélőképessége szempontjából szintén
kulcsfontosságú lehet a kommunikációs képességek fejlesztése a lopakodótulajdonságok megőrzése mellett.
Felmerült az az eshetőség is, hogy az újdonság a radarelnyelő bevonat (RAM) korszerűsítésének mellékterméke. A B-2 bevonata kritikus fontosságú a harctéri hatékonyság szempontjából, ugyanakkor az üzemeltetési költségek egyik fő tényezője is. A bevonatanyagok és a felviteli eljárások fejlesztése folyamatosan zajlik. A rendelkezésre állás növelése és a repült órákra vetített költségek csökkentése érdekében a B-21 Raider programból származó technológiákat is átültetik a B-2-esekre.
Az egyik gép orrfutóművének ajtaján tizenöt bombát ábrázoló bevetési jelölés is látható. Ez valószínűleg a teljesített harci bevetéseket jelöli, nem pedig az egyenként ledobott fegyverek számát, és feltehetően a tavalyi műveleteket is magában foglalja. Egyes feltételezések szerint a szám a ledobott GBU-57/B típusú, nagy tömegű bunkerromboló bombákra (MOP) utalhat. Ez azonban irreálisan magas érték lenne, hiszen meghaladná a tavaly júniusi Midnight Hammer hadművelet során a B-2-esek által ledobott összes MOP számát. Egyelőre az sem tisztázott, hogy a jelenlegi hadjáratban egyáltalán bevetettek-e ilyen típusú fegyvert.
A B-2 Spirit pályafutásának utolsó szakaszába lépett, hiszen utódja, a B-21 Raider már készen áll az átvételre.
A típus azonban továbbra is az Egyesült Államok egyik legféltettebb stratégiai eszköze marad, amelynek számos részletét még évekig homály fedi. A szárnyakon megjelent rejtélyes elemek csak tovább erősítik azt a benyomást, hogy a Northrop mérnökei annak idején mennyire megelőzték korukat, amikor megalkották a világ első lopakodó bombázóját.
Címlapkép forrása: Getty Images
