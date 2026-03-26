Felkészül a rezsim: merész katonai akciót tervez Amerika, rendkívül sok a kockázat

A Trump-kormányzat mérlegeli, hogy
amerikai csapatokkal foglalja el a Perzsa-öböl északi részén fekvő apró szigetet.
Ezen a területen keresztül bonyolódik le az iráni nyersolajexport mintegy 90 százaléka. A cél az lenne, hogy a sziget elfoglalását nyomásgyakorló eszközként használják Teheránnal szemben, kikényszerítve a Hormuzi-szoros újranyitását. Amerikai tisztviselők és katonai szakértők szerint azonban egy ilyen szárazföldi hadművelet jelentős kockázatokkal járna.
Az irániak többek között hordozható légvédelmi rakétarendszereket (MANPADS) telepítettek a szigetre. Emellett gyalogsági és harckocsiaknákat helyeztek el a partvonal mentén, ahol egy esetleges kétéltű partraszállás történhetne.
Trump egyes szövetségesei is komoly kétségeiket fejezik ki a hadművelet szükségességével kapcsolatban. A sziget elfoglalása ugyanis önmagában
nem oldaná meg a Hormuzi-szorossal és Irán globális energiapiaci befolyásával kapcsolatos problémákat.
Az amerikai hadsereg március 13-án már csapást mért a Hark-szigetre. Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint ekkor 90 célpontot találtak el. Trump az olajipari infrastruktúra megkímélését akkor azzal indokolta, hogy azt "tisztességből" tették.
Az iráni parlament elnöke, Mohammad Báger Kálíbáf szerdán az X-en adott ki figyelmeztetést. Kijelentette, hogy az ország ellenségei ne próbálkozzanak iráni szigetek megszállásával. Hozzátette, hogy az ellenség minden mozgását figyelemmel kísérik. Kiemelte: amennyiben bárki "átlépi a határt", egy bizonyos regionális ország létfontosságú infrastruktúrája korlátlan támadások célpontjává válik.
Az apró sziget elfoglalásához jelentős partraszálló erőt kellene bevetni. Két tengerészgyalogos expedíciós egységet (MEU) már a Közel-Keletre vezényeltek. Ezek a kötelékek kétéltű partraszállásra és gyorsreagálású műveletekre specializálódtak. Az egységek több ezer tengerészgyalogost, hadihajókat, repülőeszközöket és partraszálló járműveket foglalnak magukban. Emellett a 82. légideszant-hadosztály mintegy ezer katonáját is a térségbe készülnek átcsoportosítani.
Az öböl menti szövetségesek nem hivatalos csatornákon arra sürgetik Washingtont, hogy ne hosszabbítsa meg a háborút a Hark-sziget megszállásával. Egy ilyen lépés magas veszteségekkel járna, és iráni megtorló csapásokat váltana ki az arab államok infrastruktúrája ellen. A Pentagon a közelmúltban arról tájékoztatta az öböl menti országokat, hogy
az iráni ballisztikus- és cirkálórakéta-képességek jelentős részét már megsemmisítették.
Kiemelték, hogy az Egyesült Államok közel áll a céllistája teljesítéséhez. James Stavridis nyugalmazott tengernagy, a NATO korábbi európai legfelsőbb szövetséges parancsnoka szerint egy lehetséges alternatíva a Hark-sziget tengeri blokádja lenne. Ez amerikai csapatok partra tétele nélkül is lehetetlenné tenné az iráni olajexportot.
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/Getty Images
