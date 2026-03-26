Fellélegezhet a világ egyik legerősebb országa: megkapta az áhított engedélyt a rezsimtől

Szaíd Kouzehcsi, Irán dél-koreai nagykövete kijelentette, hogy az iszlamista rezsim

nem tekinti ellenséges országnak a távol-keleti hatalmat, ezért a hajói áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson.

Még nem sikerült minden részletet tisztázni, így nem lépett életbe a rendelkezés. Azt sem tudni például, hogy mi lesz a sorsa azoknak a járműveknek, amelyek az Egyesült Államok érdekeltségeihez köthetőek.

A szűk tengerszorost Irán váratlanul zárta le, miután Izrael és Amerika együttes támadást indított ellene. A lépés megrengette a világpiacokat, mivel itt halad át a globális tengeri olajkereskedelem jelentős része. Különösen a Távol-Keleten okozott súlyos ellátási problémákat az eset, ugyanis több ország is nagyban támaszkodik a térségi energiaforrásokra a gazdaságában. Ezek közül az egyik legjelentősebb Dél-Korea (amely egyben a világ egyik legnagyobb gazdasága is), így számukra nagy könnyebbséget jelentene, ha a hajók áthaladhatnának a kulcsfontosságú szoroson.

