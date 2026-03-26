Fellélegezhet a világ egyik legerősebb országa: megkapta az áhított engedélyt a rezsimtől
Fellélegezhet a világ egyik legerősebb országa: megkapta az áhított engedélyt a rezsimtől

Irán szöuli nagykövete arról nyilatkozott, hogy újabb ország kapta meg az engedélyt Teherántól – írja az Iran International.

Szaíd Kouzehcsi, Irán dél-koreai nagykövete kijelentette, hogy az iszlamista rezsim

nem tekinti ellenséges országnak a távol-keleti hatalmat, ezért a hajói áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson.

Még nem sikerült minden részletet tisztázni, így nem lépett életbe a rendelkezés. Azt sem tudni például, hogy mi lesz a sorsa azoknak a járműveknek, amelyek az Egyesült Államok érdekeltségeihez köthetőek.

A szűk tengerszorost Irán váratlanul zárta le, miután Izrael és Amerika együttes támadást indított ellene. A lépés megrengette a világpiacokat, mivel itt halad át a globális tengeri olajkereskedelem jelentős része. Különösen a Távol-Keleten okozott súlyos ellátási problémákat az eset, ugyanis több ország is nagyban támaszkodik a térségi energiaforrásokra a gazdaságában. Ezek közül az egyik legjelentősebb Dél-Korea (amely egyben a világ egyik legnagyobb gazdasága is), így számukra nagy könnyebbséget jelentene, ha a hajók áthaladhatnának a kulcsfontosságú szoroson.  

Összeül a G7: rendkívüli lépésre készülnek a döntéshozók az olajpiaci krízis miatt

Amerika háborús készültségre áll át, Irán új frontot nyithat – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön

Megdöbbentő felfedezést tettek a kínai kutatók: eddig félreismertük a körülményeket a Hold körül

Amerika háborús készültségre áll át, Irán új frontot nyithat – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

Járműipar 2026

Ez is érdekelhet
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán gázcsap elzárásáért: milliárdok és egy álom válhat semmivé
Megjelent a gázstop rendelet: Magyarország tényleg elzárja az ukrán vezetéket, de nem úgy, ahogy gondoltuk
Bejelentette a Pentagon: háborús készültségre áll át Amerika - Felpörögnek a gyárak, van, amiből négyszeres termelésre állnak
