Harold James: Donald Trump nem tudja megoldani a válságot, amit ő okozott

A történelem újra és újra megmutatja, hogy a háború mindig hazárdjáték. A vezetők gyakran próbálják szépíteni – „különleges katonai műveletnek” vagy éppen „kirándulásnak” nevezni –, de a logika ugyanaz marad. 1956-ban Nagy-Britannia és Franciaország Izraellel együtt próbálta visszaszerezni az ellenőrzést a Szuezi-csatorna felett, a kudarcot pedig néhány nappal később a szovjet tankok magyarországi bevonulása követte. Ma az Egyesült Államok néz szembe a Hormuzi-szoros iráni lezárásával, miután megtámadta az országot, és úgy tűnik, Trumpnak nincsenek jó lapjai.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A háború mindig szerencsejáték. Ez akkor is igaz, ha a vezetők más néven emlegetik, például „különleges katonai műveletnek” – Vlagyimir Putyin orosz elnök kitérően így nevezi az Ukrajna elleni teljes körű inváziót – vagy „kirándulásnak”, ami Donald Trump amerikai elnök kedvelt kifejezése az Irán elleni támadásra.

Természetesen a hazárdjáték néha kifizetődik. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása még radikális változást hozhat az ország politikájában, lehetővé téve egy toleránsabb rezsim kialakulását, amely nyitottabb országot és gazdasági csodát hoz létre, eltávolítja az aknákat és ellátja a világot olajjal. Ha ez bekövetkezne, Trump zseninek tűnne, de legalábbis olyan nagy téttel játszó játékosnak, akinek bejött a nagy húzás.

Ahogy azonban a „kirándulás” elhúzódik, a múltbeli sikertelen kockázatvállalások emlékei kezdenek előtérbe kerülni, lehangoló precedenseket kínálva az amerikai hatalom jelenlegi válságához. Például említhetjük az 1914-es drámát, amikor az Oroszországban és Ausztriában összeomló birodalmi rendszerek vezetői azt hitték, hogy egy „rövid, győztes háborúval” (legalábbis így nevezték) stabilizálhatják a helyzetet. De két újabb eset még szembetűnőbb és relevánsabb: Nagy-Britannia és Franciaország 1956-os egyiptomi tapasztalatai, valamint Putyin baklövése 2022-ben.