  • Megjelenítés
Hatalmas veszteség érte Oroszországot: egyetlen ukrán drón végzett a több százezer dolláros R-416G-MSz-szel
Globál

Portfolio
Az ukrán Főnix drónegység megsemmisített egy ritka és értékes orosz R-416G-MSz típusú mobil rádiórelé-állomást  - számol be az RBK. Az orosz invázió kezdete óta ez mindössze a második dokumentált eset, hogy egy ilyen eszközt kilőttek az ukrán erők.

Az R-416G-MSz egy Kamaz teherautóra épített mobil kommunikációs állomás. Kifejezetten nagy távolságú digitális kommunikációs feladatokra tervezték, akár 40 kilométeres hatótávolságon belül is képesek közvetíteni a jelet a parancsnoki pontok és a frontvonal között.

Az első ilyen rendszereket még 2005-ben gyártották, az orosz hadsereg végül 2018-ban rendszeresítette a típust.

Egy ilyen berendezés becsült értéke mintegy 600 ezer dollár, azaz több mint 200 millió forint.

Még több Globál

Eddig egyetlen ilyen eszközt likvidáltak az ukrán drónerők, 2024 júniusában.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility