Hatalmas veszteség érte Oroszországot: egyetlen ukrán drón végzett a több százezer dolláros R-416G-MSz-szel

Az R-416G-MSz egy Kamaz teherautóra épített mobil kommunikációs állomás. Kifejezetten nagy távolságú digitális kommunikációs feladatokra tervezték, akár 40 kilométeres hatótávolságon belül is képesek közvetíteni a jelet a parancsnoki pontok és a frontvonal között.

Border guards of the Phoenix unit destroyed a rare mobile radio relay communication station R-416G-MS in Luhansk region.This modern enemy system provided digital communication between the front line and command posts. The approximate cost of such equipment is $600,000. pic.twitter.com/88xzBINIol https://t.co/88xzBINIol — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) March 26, 2026

Az első ilyen rendszereket még 2005-ben gyártották, az orosz hadsereg végül 2018-ban rendszeresítette a típust.

Egy ilyen berendezés becsült értéke mintegy 600 ezer dollár, azaz több mint 200 millió forint.

Eddig egyetlen ilyen eszközt likvidáltak az ukrán drónerők, 2024 júniusában.

