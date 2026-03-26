  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: Putyin titokban felfegyverzi a rezsimet, egyetlen célja van ezzel
Globál

Portfolio
A Financial Times nyugati hírszerzési forrásokra támaszkodva arról írt, hogy Oroszország titokban segítheti az iszlamista rezsimet.

Moszkva számára előnyös helyzetet teremt a háború a Közel-Keleten, ezért igyekszik az iszlamista rezsim segítségére lenni, hogy minél tovább elhúzódjon a konfliktus. Az oroszok humanitárius segélyeket juttatnak el az országba, de emellett fegyvereket is szállítanak. Hírszerzési források arról számoltak be, hogy a két hatalom már napokkal az amerikai-izraeli támadást követően drónok szállításáról kezdett tárgyalni. Nem sokkal később, március elején meg is érkeztek az első szállítmányok Iránba.

Teherán és Moszkva között szoros kapcsolatok alakultak ki, az iszlamista rezsim segítette ki fegyverekkel az oroszokat, az ukrajnai katonai inváziót követően. Arról korábban is szóltak információk, hogy Irán hírszerzési információkat, műholdképeket kap szövetségesétől, amely segített kijelölni a célpontokat. A fegyverek szállítása ugyanakkor szintlépésnek számít, korábban ilyenre nem volt példa.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésre nem tagadta a szállításokat, annyit mondott, hogy zajlanak az egyeztetések. A nyugati hírszerzési információk szerint ugyanakkor Vlagyimir Putyin orosz elnöknek

kulcsfontosságú, hogy a síita hatalom helyzete stabilizálódjon, ezért konkrét szállítmányokkal segíti azt.

Még több Globál

Moszkva a humanitárius segítséget nyilvánosan is elismeri, több tonna gyógyszert juttattak már el, a jövőben pedig folytatják a transzportot.

A drónok nagyon komoly problémát okoznak a közel-keleti konfliktusban, a rendelkezésre álló adatok szerint eddig legalább 3000 darabot lőttek ki belőlük. Azt egyelőre nem tudni, hogy az oroszok milyen típusú drónokkal segítenék ki Iránt, a Gerány-2 van jelenleg a lehetőségek között. Ezek a típusok már fejlettebbek lehetnek, mint az irániak saját tervezésű fegyvereik.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility