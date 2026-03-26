Itt a fordulat: Trump titokban előkészíti a közel-keleti konfliktus lezárását, azt is tudni, mikorra jöhet a béke
Itt a fordulat: Trump titokban előkészíti a közel-keleti konfliktus lezárását, azt is tudni, mikorra jöhet a béke

A The Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök szeretné minél gyorsabban lezárni a közel-keleti konfliktust.

Az amerikai elnök zárt körben többször is arról beszélt, hogy el akarja kerülni az elhúzódó konfliktust, reméli, hogy néhány héten belül le tudja zárni a katonai műveleteket. A lap szerint Trump már tájékoztatta a tanácsadóit az elképzeléseiről, amely szerint az események a végső fázisukhoz érkeztek.

Eredetileg egy 4-6 hetes ütemtervet vázoltak fel, ezt tartani szeretnék.

Beszédes lehet, hogy az amerikai vezető május közepén Kínába utazik csúcstalálkozóra, hogy Hszi Csin-pinggel, a keleti nagyhatalom elnökével tárgyaljon. Ez egyben azt jelölheti, hogy eddigre Washington mindenképpen lezárná a fegyveres konfliktusát Iránnal.

A legnagyobb kihívást azt jelenti az Egyesült Államoknak, hogy a helyzet jelenlegi állás szerint nincsenek túl jó opciói a kiszállásra. A felek közötti megbeszélések egyelőre lassan haladnak, gyerekcipőben járnak. Az amerikai elnök azért is szeretné befejezni a konfliktust, mivel az „elvonja a figyelmét más témákról”. Az országban egyre közelednek a félidős választások és a közvélemény-kutatások szerint nagyon nem áll jó a republikánusok népszerűsége. A Fehér Ház emiatt inkább a megélhetési költségekkel szeretne foglalkozni, de egyelőre ezt a háború nem teszi lehetővé.

Az utóbbi napokban megerősödött az amerikai békés rendezésre való hajlandóság, miután Trump közölte, hogy titokban zajlanak az egyeztetések a felek között. Ez nem jelenti azt, hogy a harcok is csitulnának, Washington tovább fokozza a nyomást a közel-keleti országon, további katonákat küld a térségbe, a szárazföldi invázió lehetősége továbbra is terítéken van. A lap ugyanakkor kiemelte, hogy

a mostani szituációt az elnök szeszélyes döntéshozatala miatt is nehéz kiértékelni.

Sokan attól tartanak, hogy világos győzelem nélkül az iszlamista rezsim továbbra is blokkolhatja a kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson áthaladó forgalmat. A lépés következtében az Öböl több megtámadott országa fontolgatja, hogy katonai támadást indít a rezsim ellen. Trump ugyanakkor igyekszik azzal nyugtatni a közvéleményt, hogy „ezt a háborút már megnyerték”.

