Készül a hatalmas mentőcsomag az elszabadult energiaárak miatt: rendkívüli lépéseket jelentett be a miniszter

Franciaország a napokban célzott intézkedéseket jelent be az iráni háború okozta energiaár-emelkedések kezelésére – közölte csütörtökön Roland Lescure francia pénzügyminiszter.

A francia kormány támogatási csomagot állít össze az energiaköltségek drasztikus növekedése által leginkább sújtott ágazatok számára

- számolt be a Reuters.

Lescure a francia RTL rádiónak adott interjújában kiemelte, hogy az energiaszámlák megugrása miatt a fuvarozó cégek és a halászati vállalkozások különösen nehéz helyzetbe kerültek.

A miniszter hangsúlyozta a kormányzati beavatkozások célzott jellegét.

Már tettünk lépéseket, többek között a sokat autózók érdekében, de újabb, célzott intézkedéseket is bevezetünk

– fogalmazott.

Lescure emellett bejelentette, hogy a kialakult helyzet megvitatására hétfőre összehívta a G7-országok pénzügy- és energiaügyi minisztereinek, valamint jegybankelnökeinek találkozóját.

