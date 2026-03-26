Kimondták az ultimátumot: kemény árat kérnek a hajóktól a világ egyik legfontosabb tengerszorosában

A jelentések szerint a parlament közigazgatási bizottságának elnöke közölte, hogy a törvénytervezet már elkészült. A dokumentum hamarosan a törvényhozás jogi szakértői elé kerül véglegesítésre. A politikus elmondta, hogy

a tervek értelmében Irán tranzitdíjat szedne be a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók biztonságának szavatolásáért.

Az iráni tisztségviselő azzal érvelt, hogy a díjszedés bevezetése teljesen természetes lépés lenne. Kiemelte, hogy más nemzetközi közlekedési folyosók esetében is tranzitdíjat kell fizetni, amikor az áruk áthaladnak egy adott ország területén. Mivel a Hormuzi-szoros is ilyen átjárónak minősül, és Irán biztosítja a térség védelmét, Teherán jogosnak tartja, hogy a kereskedelmi hajók és tankerek fizessenek a szolgáltatásért.

A lépés szorosan illeszkedik Teherán tágabb geopolitikai stratégiájába. A zajló háború lezárásához Irán öt feltételt szabott meg, amelyek egyike, hogy a nemzetközi közösség hivatalosan is ismerje el az iráni fennhatóságot a Hormuzi-szoros felett. A most előkészített, tranzitdíjról szóló jogszabály pontosan ennek az igénynek a jogi megalapozását szolgálná.

