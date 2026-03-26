  • Megjelenítés
Kimondták az ultimátumot: kemény árat kérnek a hajóktól a világ egyik legfontosabb tengerszorosában
Globál

Kimondták az ultimátumot: kemény árat kérnek a hajóktól a világ egyik legfontosabb tengerszorosában

Portfolio
Az iráni parlament jogszabályt készít elő, amely díjfizetéshez kötné a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók forgalmát – derül ki a Fársz és a Taszním iráni hírügynökségek beszámolóiból.

A jelentések szerint a parlament közigazgatási bizottságának elnöke közölte, hogy a törvénytervezet már elkészült. A dokumentum hamarosan a törvényhozás jogi szakértői elé kerül véglegesítésre. A politikus elmondta, hogy

a tervek értelmében Irán tranzitdíjat szedne be a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók biztonságának szavatolásáért.

Az iráni tisztségviselő azzal érvelt, hogy a díjszedés bevezetése teljesen természetes lépés lenne. Kiemelte, hogy más nemzetközi közlekedési folyosók esetében is tranzitdíjat kell fizetni, amikor az áruk áthaladnak egy adott ország területén. Mivel a Hormuzi-szoros is ilyen átjárónak minősül, és Irán biztosítja a térség védelmét, Teherán jogosnak tartja, hogy a kereskedelmi hajók és tankerek fizessenek a szolgáltatásért.

A lépés szorosan illeszkedik Teherán tágabb geopolitikai stratégiájába. A zajló háború lezárásához Irán öt feltételt szabott meg, amelyek egyike, hogy a nemzetközi közösség hivatalosan is ismerje el az iráni fennhatóságot a Hormuzi-szoros felett. A most előkészített, tranzitdíjról szóló jogszabály pontosan ennek az igénynek a jogi megalapozását szolgálná.

Még több Globál

Címlapkép forrása: Getty Images/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility