Már az üzeneteidre is képes lesz válaszolni az AI: érdekes újítás érkezik a népszerű alkalmazásra

Az egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásnak számító WhatsApp számos újdonságot vezet be. Ezek közé tartozik egy mesterséges intelligenciával működő üzenetírási segéd, egy új tárhelykezelő funkció, valamint az AI-alapú fotószerkesztés - számolt be a Techcrunch.
A legfigyelemreméltóbb újítás az "Írássegéd" (Writing Help) funkció frissítése. Ez a lehetőség tavaly augusztus óta érhető el, és eddig az üzenetek átfogalmazásában, nyelvi ellenőrzésében vagy a hangnem módosításában nyújtott segítséget.

Az új verzió már a beszélgetés kontextusa alapján is tesz AI-generált javaslatokat a lehetséges válaszüzenetekre.

A Meta láthatóan arra törekszik, hogy a felhasználók a vállalat saját, beépített eszközét alkalmazzák a külső megoldások, például a ChatGPT helyett.

A funkció a csevegőmezőben, a matricák ikonján belül, a csillogó ceruzát ábrázoló gombra koppintva érhető el.

Az AI-funkciókon túl a tárhelykezelés terénis újításokat vezet be az alkalmatás. A WhatsApp

mostantól lehetővé teszi a nagy méretű fájlok közvetlen keresését és törlését az egyes csevegéseken belül.

A felhasználók így anélkül szabadíthatnak fel tárhelyet, hogy teljes beszélgetéseket kellene törölniük. Elegendő csupán a nagyobb médiafájlokat eltávolítani, miközben a szöveges előzmények érintetlenek maradnak.

Szintén új lehetőség, hogy a Meta AI segítségével közvetlenül a csevegésen belül lehet fotókat szerkeszteni. Ennek köszönhetően könnyedén eltávolíthatók a zavaró elemek a képekről, kicserélhető a háttér, vagy akár teljesen új stílus is alkalmazható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

