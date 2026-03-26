Már az üzeneteidre is képes lesz válaszolni az AI: érdekes újítás érkezik a népszerű alkalmazásra

A legfigyelemreméltóbb újítás az "Írássegéd" (Writing Help) funkció frissítése. Ez a lehetőség tavaly augusztus óta érhető el, és eddig az üzenetek átfogalmazásában, nyelvi ellenőrzésében vagy a hangnem módosításában nyújtott segítséget.

Az új verzió már a beszélgetés kontextusa alapján is tesz AI-generált javaslatokat a lehetséges válaszüzenetekre.

A Meta láthatóan arra törekszik, hogy a felhasználók a vállalat saját, beépített eszközét alkalmazzák a külső megoldások, például a ChatGPT helyett.

A funkció a csevegőmezőben, a matricák ikonján belül, a csillogó ceruzát ábrázoló gombra koppintva érhető el.

Az AI-funkciókon túl a tárhelykezelés terénis újításokat vezet be az alkalmatás. A WhatsApp

mostantól lehetővé teszi a nagy méretű fájlok közvetlen keresését és törlését az egyes csevegéseken belül.

A felhasználók így anélkül szabadíthatnak fel tárhelyet, hogy teljes beszélgetéseket kellene törölniük. Elegendő csupán a nagyobb médiafájlokat eltávolítani, miközben a szöveges előzmények érintetlenek maradnak.

Szintén új lehetőség, hogy a Meta AI segítségével közvetlenül a csevegésen belül lehet fotókat szerkeszteni. Ennek köszönhetően könnyedén eltávolíthatók a zavaró elemek a képekről, kicserélhető a háttér, vagy akár teljesen új stílus is alkalmazható.

