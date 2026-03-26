Már úgy tűnt, legyőzte az emberiség, de mégis visszatérhet az egyik legpusztítóbb betegség

A Mycobacterium tuberculosis baktérium által okozott megbetegedést az 1950-es években megjelenő antibiotikumok szinte teljesen térdre kényszerítették. Az Egyesült Államokban a nyolcvanas évek végére 90 százalékkal csökkent a tbc-hez köthető halandóság. A sikerek azonban hamis illúziókat keltettek.

Az amerikai kongresszus már 1972-ben megvonta a közvetlen szövetségi támogatást számos tbc-programtól, mivel azt hitték, hogy a betegség hamarosan a múlté lesz.

A korábbi optimizmus mára teljesen szertefoszlott. Az Egyesült Államokban 2021 óta évről évre nő az esetszám, az amerikai járványügyi központ (CDC) 2024-ben 7,9 százalékos emelkedést regisztrált. 2024-ben Kansas államban a modern amerikai történelem egyik legsúlyosabb tbc-járványa tört ki, amely legalább 68 aktív és 91 látens (tünetmentes) esetet érint. Az Egyesült Királyságban 2024-ben a kilencvenes évek óta zajló országos adatgyűjtés legnagyobb egyéves kiugrását jegyezték fel. A szakértők szerint ezzel az ország alacsony kockázatú besorolása is veszélybe kerülhet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2025. novemberi jelentése rámutat:

2024-ben globálisan minden korábbinál több tbc-megbetegedést vettek nyilvántartásba.

A visszarendeződést részben a Covid19-világjárvány utóhatásaival magyarázzák, mivel a túlterhelt egészségügyi rendszerek nem tudtak kellő figyelmet fordítani más fertőző betegségekre. Az okok azonban ennél sokkal összetettebbek. Számos szakértő a tbc terjedését egyfajta "kanári a szénbányában" jelenségként értékeli, amely a közegészségügyi rendszerek mélyebb, strukturális válságára hívja fel a figyelmet. A tuberkulózist régóta a szegénység szociális betegségeként tartják számon. A zsúfolt lakáskörülmények, a hiányos táplálkozás és a rossz munkafeltételek ugyanis ideális táptalajt biztosítanak a baktérium számára – éppúgy, ahogy egykor a viktoriánus London füstös utcáin.

Új kockázati tényezőt jelent a Trump-kormányzat 2025-ös döntése a globális egészségügyi és humanitárius programok drasztikus leépítéséről. A Harvard és a Bostoni Egyetem kutatóinak elemzése szerint a finanszírozás megvonása a következő évtizedben 2,5 millió gyermekkori tbc-megbetegedéshez és 340 ezer gyermek halálához vezethet. Ha az Egyesült Államok teljesen kivonulna a Globális Alapból, ezek a számok 8,9 millió megbetegedésre és több mint 1,5 millió halálesetre ugranának. A legnagyobb terhet Afrika és Délkelet-Ázsia alacsony jövedelmű országai viselnék. A helyzet különösen azokban a térségekben válhat kritikussá, ahol a HIV és a tbc együttesen van jelen, az egészségügyi rendszerek pedig nagymértékben függnek a külső segélyektől.

A fertőző betegségek nem ismernek országhatárokat.

A mai, minden korábbinál szorosabban összekapcsolt világban egyetlen kontinensen kibontakozó járvány is rendkívül gyorsan globális problémává válhat.

A tbc visszatérése így már nem csupán egészségügyi, hanem komoly politikai és társadalmi kérdés is, amelynek hatékony kezelése széles körű nemzetközi összefogást és fenntartható finanszírozást igényel.

