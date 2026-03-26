Már úgy tűnt, legyőzte az emberiség, de mégis visszatérhet az egyik legpusztítóbb betegség

A Mycobacterium tuberculosis baktérium által okozott megbetegedést az 1950-es években megjelenő antibiotikumok szinte teljesen térdre kényszerítették. Az Egyesült Államokban a nyolcvanas évek végére 90 százalékkal csökkent a tbc-hez köthető halandóság. A sikerek azonban hamis illúziókat keltettek.
Az amerikai kongresszus már 1972-ben megvonta a közvetlen szövetségi támogatást számos tbc-programtól, mivel azt hitték, hogy a betegség hamarosan a múlté lesz.
A korábbi optimizmus mára teljesen szertefoszlott. Az Egyesült Államokban 2021 óta évről évre nő az esetszám, az amerikai járványügyi központ (CDC) 2024-ben 7,9 százalékos emelkedést regisztrált. 2024-ben Kansas államban a modern amerikai történelem egyik legsúlyosabb tbc-járványa tört ki, amely legalább 68 aktív és 91 látens (tünetmentes) esetet érint. Az Egyesült Királyságban 2024-ben a kilencvenes évek óta zajló országos adatgyűjtés legnagyobb egyéves kiugrását jegyezték fel. A szakértők szerint ezzel az ország alacsony kockázatú besorolása is veszélybe kerülhet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2025. novemberi jelentése rámutat:
2024-ben globálisan minden korábbinál több tbc-megbetegedést vettek nyilvántartásba.
A visszarendeződést részben a Covid19-világjárvány utóhatásaival magyarázzák, mivel a túlterhelt egészségügyi rendszerek nem tudtak kellő figyelmet fordítani más fertőző betegségekre. Az okok azonban ennél sokkal összetettebbek. Számos szakértő a tbc terjedését egyfajta "kanári a szénbányában" jelenségként értékeli, amely a közegészségügyi rendszerek mélyebb, strukturális válságára hívja fel a figyelmet. A tuberkulózist régóta a szegénység szociális betegségeként tartják számon. A zsúfolt lakáskörülmények, a hiányos táplálkozás és a rossz munkafeltételek ugyanis ideális táptalajt biztosítanak a baktérium számára – éppúgy, ahogy egykor a viktoriánus London füstös utcáin.
Új kockázati tényezőt jelent a Trump-kormányzat 2025-ös döntése a globális egészségügyi és humanitárius programok drasztikus leépítéséről. A Harvard és a Bostoni Egyetem kutatóinak elemzése szerint a finanszírozás megvonása a következő évtizedben 2,5 millió gyermekkori tbc-megbetegedéshez és 340 ezer gyermek halálához vezethet. Ha az Egyesült Államok teljesen kivonulna a Globális Alapból, ezek a számok 8,9 millió megbetegedésre és több mint 1,5 millió halálesetre ugranának. A legnagyobb terhet Afrika és Délkelet-Ázsia alacsony jövedelmű országai viselnék. A helyzet különösen azokban a térségekben válhat kritikussá, ahol a HIV és a tbc együttesen van jelen, az egészségügyi rendszerek pedig nagymértékben függnek a külső segélyektől.
A fertőző betegségek nem ismernek országhatárokat.
A mai, minden korábbinál szorosabban összekapcsolt világban egyetlen kontinensen kibontakozó járvány is rendkívül gyorsan globális problémává válhat.
A tbc visszatérése így már nem csupán egészségügyi, hanem komoly politikai és társadalmi kérdés is, amelynek hatékony kezelése széles körű nemzetközi összefogást és fenntartható finanszírozást igényel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Váratlan fordulat: különleges delegációt küldenek Amerikába az oroszok, nem akárki lesz a gépen
Washingtonban lesz orosz-amerikai csúcstalálkozó.
Nagy változás jön a gyógyszerfelírásban: hamarosan a patikában is írhatnak fel receptet
Azonban szigorúan szabályozzák, milyen esetekben.
Nagy Márton: cél, hogy a hazai autóipari vállalatok hadiipari beszállítókká is váljanak
Budapesti űr-és hadiipari konferencián mondta el.
Összeül a G7: rendkívüli lépésre készülnek a döntéshozók az olajpiaci krízis miatt
Újabb készletfelszabadítás jöhet.
Szkeptikusabbak a magyar munkavállalók az AI-val kapcsolatban, mint a nyugat-európaiak - vélhetően rosszul teszik
Érdekes adatok érkeztek a KPMG legfrissebb felméréséből.
Bemondták a felelősök, tényleg pénzügyi összeomlásra kell-e készülni
A befektetők nem hisznek nekik.
Magyarország szomszédjában indul robotaxi szolgáltatás először Európában
Kínai, francia és amerikai partnerek fejlesztik.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a többmilliós tetőfelújítást, a fűtéskorszerűsítést vagy a lift cseréjét? Mi a
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.