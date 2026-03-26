Megdöbbentő felfedezést tettek a kínai kutatók: eddig félreismertük a körülményeket a Hold körül
A kínai Csang-o-4 holdszonda adataiból kiderült, hogy a Hold környezetében létezik egy olyan zóna, ahol a kozmikus sugárzás mértéke jelentősen csökken. A felfedezés szerint a helyi holdi reggeli órákban akár 20 százalékkal kevesebb galaktikus kozmikus sugárzás éri a felszínt, ami meglepte a kutatókat, ugyanis addig úgy vélték, hogy a Föld magnetoszféráján kívül a galaktikus kozmikus sugárzás nagyjából egyenletesen oszlik el. A jelenség a jövőbeli holdmissziók tervezésében komoly szerepet kaphat - közölte a LiveScience.

A Science Advances folyóiratban most szerdán megjelent tanulmány a kínai Csang-o-4 holdi leszállóegységének fedélzetén működő neutron- és sugárzásmérő műszer adatait dolgozta fel. A kutatók összesen harmincegy holdciklus méréseit elemezték a 2019 januárja és 2022 januárja közötti időszakból. A vizsgálat során a napciklus nyugodt időszakaira összpontosítottak, amikor a mérhető űrsugárzás túlnyomórészt galaktikus kozmikus sugarakból adódik. Az eredmények alapján

az alacsonyabb energiájú protonok száma a helyi holdi reggelen, a Hold növekvő fázisában mintegy 20 százalékkal csökkent a későbbi órákhoz képest.

A jelenség magyarázata a kutatók szerint a Föld mágneses terében keresendő. Bolygónk magnetoszférája ugyanis a galaktikus kozmikus sugarak egy részét még a Hold távolságában is képes eltéríteni, ezáltal egyfajta csökkentett sugárzású üreget hoz létre a Hold pályáján. A kutatócsoport ezt a feltételezést számítógépes szimulációkkal is igazolta. A felfedezés azért meglepő, mert a tudósok eddig úgy vélték, hogy a Föld magnetoszféráján kívül a galaktikus kozmikus sugárzás nagyjából egyenletesen oszlik el a Föld és a Hold közötti térségben.

Robert Wimmer-Schweingruber, a Kieli Egyetem professzora, a tanulmány egyik szerzője szerint utólag már teljesen logikusnak tűnik a jelenség, de kezdetben ő is szkeptikus volt, ezért a kutatócsoport rengeteg tesztet végzett az eredmények megerősítésére. A professzor szerint a felfedezés azt bizonyítja, hogy

a Föld magnetoszférája a korábban gondoltnál jóval messzebbre is befolyásolja a kozmikus környezetet.

Ez nemcsak a bolygó Naptól elforduló oldalán húzódó mágneses csóvára igaz, hanem a napfelőli oldalra is.

A kozmikus sugárzás jelenti az egyik legnagyobb egészségügyi kockázatot az alacsony Föld körüli pályán túlra utazó űrhajósok számára. A nagy energiájú részecskék ugyanis akadálytalanul áthaladnak az űrhajó falán és az emberi szöveteken, ami DNS-károsodást okozhat, és növelheti a rákos megbetegedések kockázatát. A NASA Artemis-programjának keretében tervezett jövőbeli holdi küldetések szempontjából ezért kulcsfontosságú a sugárzási viszonyok pontos feltérképezése.

