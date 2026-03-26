  • Megjelenítés
Megint fenyegetőzik Moszkva, most a brit kormányfő bejelentésére reagáltak
Globál

Portfolio
Moszkva "aszimmetrikus" válaszlépésekkel fenyegetőzik, miután Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette, hogy felhatalmazta a hadsereget az orosz hajók feltartóztatására és lefoglalására a brit felségvizeken.

A londoni orosz nagykövetség az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ által idézett közleményében "újabb mélységesen ellenséges lépésnek" nevezte a brit kormányfő bejelentését. Starmer korábban arról beszélt, hogy

a hadsereg jogosultságot kapott azon orosz hajók megállítására és lefoglalására, amelyek London szerint a nyugati szankciók ellenére is segítik Moszkva olajexportját.

A nagykövetség szerint az orosz kereskedelmi hajók elleni támadás szándékára utaló "felelőtlen nyilatkozatok" egyértelműen az amúgy is feszült biztonsági és nemzetközi kereskedelmi helyzet eszkalálására irányulnak. A közlemény hangsúlyozta, hogy az ilyen lépéseknek súlyos következményei lesznek. Hozzátették, hogy a brit felségvizeken a hajózás veszélyessé válik, mivel ott bármelyik hajó "kalóztámadás" áldozatává válhat.

A nyilatkozat szerint Moszkva minden politikai, jogi és egyéb eszközt bevet az érdekei védelmében, beleértve az "aszimmetrikus" megoldásokat is. A konkrét válaszlépések mibenlétét a közlemény nem részletezte.

Még több Globál

A brit lépés nem egyedülálló

Több európai ország is fokozta az erőfeszítéseit az úgynevezett árnyékflotta felszámolása érdekében. Ez a kifejezés azokra a tankhajókra utal, amelyek segítségével Oroszország a szankciókat megkerülve bonyolítja az olajexportját, hogy ebből finanszírozza az Ukrajna elleni, immár negyedik éve tartó háborúját.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility