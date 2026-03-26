Megszólalt a szakértő: Amerika hatalmas hibát követett el Iránnal
Megszólalt a szakértő: Amerika hatalmas hibát követett el Iránnal

Mehran Kamrava, a katari Georgetown University professzora szerint az Egyesült Államok nem megfelelően értékelt egy súlyos veszélyt Irán megtámadásával.

Kamrava, a térség szakértője az Al-Dzsazírának nyilatkozott a közel-keleti helyzetről. A professzor nem volt túl jó véleménnyel az Egyesült Államok szerepével kapcsolatban:

A lehetőségük az, hogy vagy lezárják a Hormuzi-szorost, vagy könnyebben zaklatják a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózást. Azt hiszem, amit most látunk, az az, hogy Iránnak még nagyobb lehetősége van a Hormuzi-szoros lezárására, vagy a hajózás korlátozására

– jelentette ki.

Szerinte miután az amerikai elnök kijelentette, hogy a műveletet olyan országok segítik, mint Katar az Egyesült Arab Emírségek vagy Szaúd-Arábia, Teherán számára nem volt kérdés, hogy drasztikus fellépéssel válaszol. A helyzet új valóságot teremtett, a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán csak a rezsim által jóváhagyott hajók közlekedhetnek.

Ez valami olyasmi, amivel az iráni-iraki háború vége óta fenyegetnek. Ami meglepő, hogy az amerikaiak látszólag nem vették komolyan ezeket

– zárta gondolatait.

Amerika háborús készültségre áll át, Irán új frontot nyithat – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön

Címlapkép forrása: Getty Images

Járműipar 2026

