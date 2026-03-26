Megszólalt a szakértő: Amerika hatalmas hibát követett el Iránnal

Kamrava, a térség szakértője az Al-Dzsazírának nyilatkozott a közel-keleti helyzetről. A professzor nem volt túl jó véleménnyel az Egyesült Államok szerepével kapcsolatban:
A lehetőségük az, hogy vagy lezárják a Hormuzi-szorost, vagy könnyebben zaklatják a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózást. Azt hiszem, amit most látunk, az az, hogy Iránnak még nagyobb lehetősége van a Hormuzi-szoros lezárására, vagy a hajózás korlátozására
– jelentette ki.
Szerinte miután az amerikai elnök kijelentette, hogy a műveletet olyan országok segítik, mint Katar az Egyesült Arab Emírségek vagy Szaúd-Arábia, Teherán számára nem volt kérdés, hogy drasztikus fellépéssel válaszol. A helyzet új valóságot teremtett, a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán csak a rezsim által jóváhagyott hajók közlekedhetnek.
Ez valami olyasmi, amivel az iráni-iraki háború vége óta fenyegetnek. Ami meglepő, hogy az amerikaiak látszólag nem vették komolyan ezeket
– zárta gondolatait.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a többmilliós tetőfelújítást, a fűtéskorszerűsítést vagy a lift cseréjét? Mi a
