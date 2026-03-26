Mindenki ettől tartott: félelmetes szövetséges csatlakozhat a rezsimhez, globális krízis fenyeget

A jemeni húszi lázadók régóta szoros kapcsolatot ápolnak a síita hatalommal, ez gyakran fegyvercsempészetben is kimerült. Az Arab-félsziget délnyugati csücskében élő felkelők korábban már komoly kihívás elé állították a világkereskedelmet, amikor a Hamász és Izrael háborúját követően rakétákkal kezdték el támadni a Vörös-tenger déli bejáratát, a Báb el-Mándeb tengerszorost. Akkor számos szállítmányozó vállalat inkább a költségesebb kerülő mellett döntött. A 2026-os háború egyik legnagyobb kérdését az jelentette, hogy a síita csoport csatlakozik-e Iránhoz a katonai műveletek során. A friss jelentés arról árulkodik, hogy erre már készen állnak:

Katonailag teljes készenlétben állunk, minden lehetőséggel. Ami a nulla órás meghatározásával kapcsolatos egyéb részleteket illeti, azokat a vezetőségre bízzuk, mi pedig figyelemmel kísérjük és nyomon követjük a fejleményeket, és tudni fogjuk, mikor jött el a megfelelő időpont a lépésre

– jelentette ki egy névtelenséget kérő húszi vezető.

Kijelentette, hogy szerinte Irán eddig „jól teljesített, minden nap legyőzte az ellenfelet és csata Teheránnak megfelelően alakul”. Hozzátette, hogy szorosan követik az eseményeket. A húszik csatlakozása tovább mélyítené a globális válságot, amit a Hormuzi-szoros lezárása jelentett. Belépésük ugyanis újra a Báb el-Mándebet veszélyeztetné, így a hajóknak hatalmas kerülőket kellene vállalniuk.

