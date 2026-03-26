Nagy a baj a háttérben: lángolnak az orosz olajlétesítmények, a támadások miatt megbénult az export

Az orosz kormány az üzemanyag-export újbóli korlátozását fontolgatja, hivatalosan a belföldi árak megfékezése érdekében. A háttérben azonban nem klasszikus piaci beavatkozás, hanem az exportinfrastruktúra súlyos sérülése állhat: a becslések szerint az ország olajkiviteli kapacitásának mintegy 40 százaléka jelenleg alkalmatlan szállításra, nagyrészt ukrán támadások következtében.

Az orosz kormányzat ismét napirendre tűzte az üzemanyag-export korlátozásának kérdését, hivatalosan a belföldi piac védelmére hivatkozva

- írta meg az Interfax.

A döntéshozók érvelése szerint a globális energiapiaci feszültségek – különösen a közel-keleti konfliktus és az ebből fakadó áremelkedés – közvetlenül begyűrűznek az orosz piacra is. A cél tehát deklaráltan az, hogy a hatóságok megakadályozzák az üzemanyagárak elszabadulását, és stabil ellátást biztosítsanak a hazai fogyasztók számára. A tervek szerint ez akár egy teljes negyedévre is szólhat.

Ugyanakkor a piaci folyamatok és a fizikai infrastruktúra állapota alapján a kép jóval árnyaltabb. Az elmúlt napokban több jelentős orosz olajexport-létesítmény is támadás alá került. Különösen látványos az Uszt-Luga terminál esete (amely az egyik legnagyobb olajexport terminálja Oroszországnak), ahol egy ukrán dróntámadás után napokig tartó, intenzív tűz pusztít. Ez nem elszigetelt incidens: az orosz export-infrastruktúra – kikötők, vezetékek, finomítók – intenzív ukrán támadás alatt áll az elmúlt időszakban.

A Reuters számításai szerint

az orosz olajexport-kapacitás mintegy 40%-a kiesett vagy korlátozottan működik jelenleg.

Ez nagyságrendileg napi 2 millió hordónyi exportlehetőség ideiglenes eltűnését jelenti a piacról. Az érintett infrastruktúrák között szerepelnek a balti-tengeri kikötők, a Fekete-tengeri exportcsomópontok, valamint a Barátság kőolajvezeték is.

A helyzet lényegében kínálati sokkot jelent az orosz exportoldalon. Bár Moszkva hivatalosan továbbra is hangsúlyozza, hogy képes teljesíteni szerződéses kötelezettségeit és biztosítani a belföldi ellátást, a fizikai korlátok egyre nyilvánvalóbbak. A nyugati exportútvonalak sérülése miatt az ország kénytelen az ázsiai piacok felé terelni a szállításokat, ám ezek kapacitása korlátozott, így nem képesek teljes mértékben kiváltani a kieső volumeneket.

A Brent árjegyzése 103 dollár/hordó (az orosz Ural típusú kőolajat 96 dolláron jegyzik).

Ebben a kontextusban az exporttilalom vagy -korlátozás már nem pusztán piaci beavatkozásként értelmezhető. Sokkal inkább egy kényszerű alkalmazkodási lépésnek tűnik, amely az infrastruktúra sérülékenységéből fakad.

Másképp fogalmazva:

nem arról van szó, hogy Oroszország önként visszafogja exportját a belföldi árak stabilizálása érdekében, hanem arról, hogy az exportképessége eleve beszűkült.

A belső piaci folyamatok is ezt támasztják alá. A források szerint jelenleg nincs jelentős keresletnövekedés Oroszországban: a mezőgazdasági munkák késlekednek az időjárás miatt, a lakossági fogyasztás pedig nem mutat kiugró aktivitást. Az árak emelkedése inkább a globális piaci idegességből és az exportlehetőségek beszűküléséből fakad, nem pedig belső túlfűtöttségből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

Járműipar 2026

