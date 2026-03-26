Nukleáris hatalom jelentette be: folytatódik a háború, felszálltak a vadászgépek
Pakisztán az Íd al-Fitr ünnepére hirdetett ideiglenes tűzszünet lejártával folytatja az Afganisztán elleni katonai műveleteit – jelentette be csütörtökön a pakisztáni külügyminisztérium szóvivője.

A korábbi szövetségesből ellenséggé vált két ország között a múlt hónapban törtek ki fegyveres összecsapások. A tálib kormány közlése szerint a múlt héten egy pakisztáni légicsapás eltalált egy kabuli drogrehabilitációs központot, ahol több mint négyszázan vesztették életüket. Az incidenst követően a felek

az Íd al-Fitr muszlim ünnep idejére ideiglenesen felfüggesztették a harcokat.

Pakisztán cáfolta a tálibok légicsapással kapcsolatos állításait. Iszlámábád közlése szerint a támadások során kizárólag katonai létesítményeket és a terrorizmust támogató infrastruktúrát vettek célba.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Muhammad Reza/Anadolu Agency/Getty Images

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

Járműipar 2026

