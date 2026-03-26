Orosz drón robbant fel Magyarország szomszédjában - NATO-vadászgépek szálltak fel az éjszaka, egy fél megyére adtak ki riasztást

Március 27-én, csütörtök hajnalban egy orosz drón lépett be Románia légterébe. A pilóta nélküli repülőgép a Tulcea megyei Parcheș falutól mintegy két kilométerre zuhant le – közölte a román védelmi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a drónt az ukrán légvédelem elhárító tevékenysége térítette el.

A gép 00:44-kor lépett be a román légtérbe, és mintegy négy kilométer mélyen hatolt be az országba. A roncsokat egy növényzettel borított, lakatlan területen találták meg, ahol égésnyomokat és törmeléket azonosítottak a helyszínelők.

A román légierő gyorsan reagált a fenyegetésre. A támadás előtt fél órával felszállt két F-16-os vadászgép a borceai 86-os légibázisról a légtér megfigyelésére, majd ezután pár perccel riasztást küldtek Tulcea megye északi részén élőknek.

Az incidens során személyi sérülés és anyagi kár nem történt.

