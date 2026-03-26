Összeül a G7: rendkívüli lépésre készülnek a döntéshozók az olajpiaci krízis miatt

A G7-csoport pénzügyminiszterei, jegybankelnökei és energiaügyi miniszterei a jövő heti találkozójukon a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyalnak – jelentette be Serge Papin francia kereskedelmi miniszter.

Papin a CNews és az Europe 1 francia csatornáknak adott interjújában megerősítette, hogy

a megbeszélések középpontjában a stratégiai készletek piacra dobása áll.

Az ügy előzménye, hogy március elején váratlan döntést hoztak a világ legfejlettebb gazdaságai: a G7-országok a történelmi kínálati sokk ellenére nem nyúltak hozzá a stratégiai olajtartalékaikhoz (SPR).

Később, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai a piaci helyzet enyhítése érdekében már március 11-én megállapodtak a stratégiai tartalékok egy részének felszabadításáról. A szervezet vezetője, Fatih Birol közölte, hogy szükség esetén további készletek felszabadítására is sor kerülhet.

Itt érdemes megállni és különbséget tenni az IEA által elrendelt, valamint a G7 által tárgyalt készletfelszabadítások között. Noha mindkét intézkedés a 103 dolláros olajár mérséklését célozza, a két készletfelszabadítása jogi és működési szempontból élesen elkülönül. Az IEA egy 31 tagállamot tömörítő intézmény, amely kollektív módon határozza meg a fenntartott stratégiai készleteket, elsődlegesen az ellátásbiztonság fenntartása érdekében. Ezzel szemben a G7-ek – a legfejlettebb gazdaságok politikai fóruma – saját döntési körben, gyakran az IEA-kötelezettségeken túlmutató állami tartalékok piacra engedéséről határoznak.

Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Elmondta, hogy míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés "több mint a két nagy olajsokk együttvéve". Az IEA-vezető "nagyon súlyosnak" nevezte a közel-keleti helyzetet, és hangsúlyozta: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a hatásait.

Megjött az első fecske: Takaicsi Szanae japán miniszterelnök szerdán hivatalosan arra kérte az ügynökség vezetőjét, hogy a szervezet készítse elő a stratégiai olajtartalékok újabb, összehangolt felszabadítását.

Forrás: Reuters

