Összeül a G7: rendkívüli lépésre készülnek a döntéshozók az olajpiaci krízis miatt

Papin a CNews és az Europe 1 francia csatornáknak adott interjújában megerősítette, hogy
a megbeszélések középpontjában a stratégiai készletek piacra dobása áll.
Az ügy előzménye, hogy március elején váratlan döntést hoztak a világ legfejlettebb gazdaságai: a G7-országok a történelmi kínálati sokk ellenére nem nyúltak hozzá a stratégiai olajtartalékaikhoz (SPR).
Később, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai a piaci helyzet enyhítése érdekében már március 11-én megállapodtak a stratégiai tartalékok egy részének felszabadításáról. A szervezet vezetője, Fatih Birol közölte, hogy szükség esetén további készletek felszabadítására is sor kerülhet.
Itt érdemes megállni és különbséget tenni az IEA által elrendelt, valamint a G7 által tárgyalt készletfelszabadítások között. Noha mindkét intézkedés a 103 dolláros olajár mérséklését célozza, a két készletfelszabadítása jogi és működési szempontból élesen elkülönül. Az IEA egy 31 tagállamot tömörítő intézmény, amely kollektív módon határozza meg a fenntartott stratégiai készleteket, elsődlegesen az ellátásbiztonság fenntartása érdekében. Ezzel szemben a G7-ek – a legfejlettebb gazdaságok politikai fóruma – saját döntési körben, gyakran az IEA-kötelezettségeken túlmutató állami tartalékok piacra engedéséről határoznak.
Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Elmondta, hogy míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés "több mint a két nagy olajsokk együttvéve". Az IEA-vezető "nagyon súlyosnak" nevezte a közel-keleti helyzetet, és hangsúlyozta: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a hatásait.
Megjött az első fecske: Takaicsi Szanae japán miniszterelnök szerdán hivatalosan arra kérte az ügynökség vezetőjét, hogy a szervezet készítse elő a stratégiai olajtartalékok újabb, összehangolt felszabadítását.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
