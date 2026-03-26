Reagált az amerikai béketervre Irán - Nem túl fényes a helyzet
Irán szerint a diplomácia nem állt le, de jelenleg nincs reális terv az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalásokra – közölte egy magas rangú iráni tisztségviselő re hivatkozva az Iran International.

"A diplomácia nem állt le. Ha Washington realista megközelítést választ, még találhatunk előre vezető utat" – mondta a névtelenséget kérő tisztségviselő. Hozzátette, hogy Törökország és Pakisztán közvetítőként próbál közös alapot teremteni a felek között. Egyelőre azonban "nincs megállapodás a tárgyalásokról", és ebben a szakaszban egyetlen tárgyalási forgatókönyv sem tűnik életképesnek.

Az iráni tisztségviselő elmondta, hogy Teherán áttekintette a Pakisztánon keresztül eljuttatott amerikai javaslatot. Ezt a tervezetet "egyoldalúnak és méltánytalannak" találták.

Szerinte az ajánlat "nélkülözi a siker minimális feltételeit", és kizárólag az amerikai, valamint az izraeli érdekeket szolgálja.

Az Iráni Forradalmi Gárdához közel álló Taszním hírügynökség ezzel párhuzamosan arról számolt be, hogy Irán közvetítőkön keresztül hivatalosan is válaszolt a 15 pontos amerikai javaslatra. Teherán most az amerikai fél reakcióját várja.

