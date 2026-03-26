Szétbombázta az orosz hadsereg Odesszát, Leningrádra mért csapást Ukrajna - Csütörtöki híreink az ukrán frontról percről percre
Legalább 25 orosz kamikaze drón vette célba az éjjel Odesszát, Ukrajna déli kikötővárosát, a károk felmérése még folyamatban van. Az ukrán haderő a Szentpétervár központú Leningrád régiót támadta: Visztyino, Viborg és Kirisi térségéből jelentettek légvédelmi tüzet. A frontvonalon a harcok epicentruma hónapok óta Pokrovszk, Huljajpole és Kosztyantynivka. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.
Ez most a helyzet a frontvonalon

Az ukrán katonai vezérkar jelentette: egy napon belül 158 csatát vívott a szárazföldön az orosz és az ukrán haderő, a harcok epicentruma jelenleg Pokrovszk.

Légvédelmi jelentés

Megérkezett az ukrán légierő éjjeli légvédelmi jelentése: 153 drónt indított az ország területe ellen az orosz haderő, 130-at lőtt le az ukrán légvédelem.

Jelentés az Odessza elleni csapásról

Az orosz haderő az éjjel súlyos dróncsapást mért Odesszára: energetikai létesítmények, kikötői infrastruktúra és raktárak semmisültek meg.

A térségben néhány kistelepülésen elment az áram.

A támadásnak egy sérültje van.

Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.

Címlapkép forrása: Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

