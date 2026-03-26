Szokatlan lépés Amerikától: két iráni vezetőt is megvédett, súlyos okok húzódnak a háttérben

A tárgyalásokat jól ismerő pakisztáni forrás szerint Izrael pontosan tudta a két iráni vezető tartózkodási helyét, és likvidálni akarta őket. Pakisztán azonban jelezte Washingtonnak, hogy ha velük is végeznek, nem marad tárgyalópartner az iráni oldalon. Az Egyesült Államok ennek nyomán arra kérte Izraelt, hogy álljon el a támadástól. Az esetről elsőként beszámoló Wall Street Journal amerikai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a két tisztségviselőt négy-öt napra vették le a célpontok listájáról. Az amerikai lap ugyanakkor a pakisztáni közvetítő szerepet nem említette meg a cikkében.

Pakisztán, Egyiptom és Törökország közvetítőként próbálja közelebb hozni egymáshoz Teheránt és Washingtont az iráni konfliktus lezárása érdekében. Iszlámábád különleges helyzetben van, mivel közvetlen kapcsolatot tart fenn mindkét féllel, miközben a legtöbb ország számára ezek a diplomáciai csatornák már befagytak. Emellett

Pakisztán egy esetleges béketárgyalás helyszíneként is szóba került.

Irán jelenleg egy 15 pontos amerikai javaslatot vizsgál, amelyet Donald Trump elnök Pakisztánon keresztül juttatott el Teheránnak. Izraeli kormányzati források szerint a terv többek között a dúsított urán készletek felszámolását, a dúsítás leállítását, a ballisztikus rakéta program korlátozását, valamint a regionális szövetségesek finanszírozásának megszüntetését követeli. Donald Trump szerint Irán kétségbeesetten akar megállapodást kötni. Abbász Aragcsi viszont közölte, hogy bár Teherán valóban áttekinti a javaslatot, egyelőre nem áll szándékában tárgyalásokat folytatni a konfliktus lezárásáról.

