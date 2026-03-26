Trump bejelentette: 10 napra felfüggeszti az iráni energetikai létesítmények elleni támadásokat

Trump a Truth Social közösségi platformon közzétett bejegyzésében közölte, hogy
az iráni kormány kérésére a támadások szüneteltetése 2026. április 6-án, hétfőn, keleti parti idő szerint 20 óráig tart.
Az elnök hangsúlyozta, hogy a tárgyalások folyamatban vannak, és
nagyon jól haladnak.
Egyúttal határozottan visszautasította az általa álhírmédiának nevezett sajtóorgánumok ezzel ellentétes értesüléseit.
A bejelentésre azt követően került sor, hogy az amerikai tőzsdék már bezártak, ellenben az olaj azonnal mozdult, 3 dollárral esett a jegyzés, majd 104 dollár körüli szintre jött vissza:
Csütörtökön korábban Trump azt is elárulta, mit értett a hét elején emlegetett rejtélyes ajándék alatt. Állítása szerint Irán jóindulatú gesztusként tíz olajszállító tartályhajót engedett áthaladni a Hormuzi-szoroson.
Az amerikai elnök arról is megszólalt egy mai kormányülésen Scott Bessent pénzügyminiszterhez fordulva:
az olajárak nem emelkedtek annyira, amennyire gondoltam.
Az elnök hozzátette, hogy az árak szerinte hamarosan visszatérnek a korábbi szintre, sőt, akár annál is alacsonyabbra süllyedhetnek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
