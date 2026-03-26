Trump bejelentette: 10 napra felfüggeszti az iráni energetikai létesítmények elleni támadásokat
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy Teherán kérésére tíz napra felfüggeszti az iráni energetikai létesítmények elleni támadásokat. Egyúttal eredményesnek nevezte az Iránnal folytatott tárgyalásokat.

Trump a Truth Social közösségi platformon közzétett bejegyzésében közölte, hogy

az iráni kormány kérésére a támadások szüneteltetése 2026. április 6-án, hétfőn, keleti parti idő szerint 20 óráig tart.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a tárgyalások folyamatban vannak, és

nagyon jól haladnak.

Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön

Szétbombázta az orosz hadsereg Odesszát, Leningrádra mért csapást Ukrajna - Csütörtöki híreink az ukrán frontról percről percre

Megint fenyegetőzik Moszkva, most a brit kormányfő bejelentésére reagáltak

Egyúttal határozottan visszautasította az általa álhírmédiának nevezett sajtóorgánumok ezzel ellentétes értesüléseit.

A bejelentésre azt követően került sor, hogy az amerikai tőzsdék már bezártak, ellenben az olaj azonnal mozdult, 3 dollárral esett a jegyzés, majd 104 dollár körüli szintre jött vissza:

Csütörtökön korábban Trump azt is elárulta, mit értett a hét elején emlegetett rejtélyes ajándék alatt. Állítása szerint Irán jóindulatú gesztusként tíz olajszállító tartályhajót engedett áthaladni a Hormuzi-szoroson.

Az amerikai elnök arról is megszólalt egy mai kormányülésen Scott Bessent pénzügyminiszterhez fordulva:

az olajárak nem emelkedtek annyira, amennyire gondoltam.

Az elnök hozzátette, hogy az árak szerinte hamarosan visszatérnek a korábbi szintre, sőt, akár annál is alacsonyabbra süllyedhetnek.

Dőlnek a tabuk a háborúban: nyíltan követelik az atombomba megépítését az iráni szélsőségesek

Donald Trump elárulta, milyen "rejtélyes ajándékot" kapott irántól

Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön

Forrás: Reuters

Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely bejelentette: Magyarország nem köt több gázszállítási szerződést Ukrajnával
Lesöpörte az Európai Bizottság a vádat az újabb, parkoltatott, Magyarországnak járó eurómilliárdok kapcsán
Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility